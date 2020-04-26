Бадаберский ад: что известно о восстании советских пленных в Пакистане

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Изнурительные работы, скудное питание и пытки — ровно 35 лет назад, 26 апреля 1985-го, советские военнослужащие, попавшие в плен в Афганистане, подняли восстание в лагере Бадабер. Сражаясь с сотнями душманов, дюжина солдат продержалась почти сутки. Никто не уцелел. О трагических событиях в одной из самых страшных тюрем Пакистана — в материале РИА Новости.

Пакистанский концлагерь

В начале 1980-х примерно в 20 километрах от границы с соседним Афганистаном в селе Бадабер располагался лагерь беженцев. Под прикрытием гуманитарной миссии здесь действовала крупная база подготовки моджахедов, воюющих против советской армии.

Пакистанские инструкторы вместе с иностранными советниками, в том числе из США, обучали моджахедов стрельбе из автоматов и переносных зенитных ракетных комплексов, партизанской тактике, диверсионным навыкам, минно-взрывному и саперному делу.

База занимала около пятисот гектаров — палаточный лагерь, тренировочные площадки, стрельбища и крупные склады боеприпасов. Кроме того, здесь построили несколько помещений для пленных солдат афганской правительственной армии и советских военнослужащих. Некоторые содержались годами.

По разным данным, весной 1985-го в Бадабере числилось порядка 40 афганцев и 12-14 советских солдат (шурави). Точное число граждан СССР, прошедших через эту тюрьму, неизвестно — учета никто не вел. Пакистанское правительство засекретило объект, и в Москве даже не подозревали о его существовании. У дипломатических работников и гуманитарных организаций к пленным доступа не было.

Узников держали в так называемых зинданах (подземных камерах-темницах) и глиняных мазанках, гоняли на изнурительные работы, плохо кормили, регулярно пытали и всячески унижали. За малейшую провинность жестоко избивали и сокращали и без того скудные порции еды.

Надзирателям приказали "ломать" шурави, склоняя их к переходу в ислам, а затем и на сторону моджахедов. Каждому прибывшему присваивали мусульманское имя — узники не имели права называть друг друга по-русски и разговаривать на родном языке. Нарушителей наказывали плетьми со свинцовыми вставками.

Восставшие из ада

Считалось, что сбежать из этой тюрьмы невозможно — по периметру стояли восьмиметровые заборы и башни с вооруженной охраной. Тем не менее весной 1985-го несколько советских военнослужащих попытались с боем вырваться из Бадабера. Дождавшись вечернего намаза и убедившись, что большинство надзирателей покинули посты, они перебили оставшихся охранников и захватили арсенал.

Поднятые по тревоге душманы и пакистанские военные мгновенно окружили лагерь. Афганцы пытались вести переговоры с восставшими — настойчиво упрашивали сдаться, обещали сохранить жизнь. В ответ пленные потребовали организовать встречу с сотрудниками советского посольства, Красного Креста или представителями ООН. На такие условия ни власти Пакистана, ни моджахеды пойти не могли.

Бархануддин Раббани приказал штурмовать базу. Будущий президент Афганистана в то время возглавлял группировку "Исламское общество Афганистана" и жестко противостоял властям Демократической Республики Афганистан, поддерживаемым советскими войсками. Однако легкой прогулки у духов не получилось.

В распоряжении пленников, занявших крышу арсенала, оказалось все хранившееся на складах оружие. Попытки моджахедов взять Бадабер превосходящими силами каждый раз захлебывались, они отступали со значительными потерями. Ожесточенный бой не утихал несколько часов, и тогда штурмующие решили подключить артиллерию и авиацию.

В какой-то момент в лагере прогремел взрыв неимоверной силы, зафиксированный даже сейсмическими датчиками. На воздух взлетели хранилища с тысячами стволов, мин, гранат, выстрелов к гранатометам, патронов. В эпицентре зияла воронка диаметром в десятки метров. Позже американское консульство в Пешаваре докладывало в Вашингтон, что территорию лагеря покрывал слой из осколков снарядов, ракет и мин, а человеческие останки местные жители находили в радиусе четырех миль.

Почему взорвались склады с оружием, достоверно неизвестно. По одной версии, туда попал артиллерийский снаряд. По другой — склады подорвали восставшие пленники: им оставалось либо сдаться и быть замученными до смерти, либо забрать с собой как можно больше боевиков и полностью разрушить лагерь.

Вернуть на родину

О восстании в Бадабере широкая общественность узнала лишь после распада СССР. В начале 1990-х Исламабад признал существование базы, но факт содержания там советских военнопленных категорически отрицал. Судьбу погибших солдат и офицеров до сих пор пытаются установить российские ветеранские и общественные организации.

"После того как пакистанские подразделения и боевики вошли в лагерь, территорию тщательно зачистили, останки пленных захоронили, площадку разровняли, оставшиеся постройки снесли, — рассказывает РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Герой России Сергей Липовой. — Через месяц-полтора туда приезжали журналисты, представители иностранных государств, но внятных объяснений от властей не добились".

Позже некоторые подробности удалось восстановить по рассказам местных жителей — очевидцев трагедии.

"Мы ведем переговоры с властями Пакистана и Афганистана, намереваясь создать комиссию и выехать на место, — отмечает Липовой. — Наша цель — перезахоронение останков на родине. Около 450 военнослужащих ограниченного контингента советских войск в Афганистане считаются пропавшими без вести. Мы уверены, что некоторые из них содержались в Бадабере. Но если посольство Афганистана еще идет навстречу, то в дипмиссии Пакистана наотрез отказались обсуждать эту тему".

По данным советской разведки, пленников Бадабера атаковали несколько сотен моджахедов. Восставшие уничтожили более ста боевиков и несколько десятков военных инструкторов.