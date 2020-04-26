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2020-04-26T15:14
https://ria.ru/20200426/1570502995.html
Дети полицейских поделились своими чувствами
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РИА Новости
Дети полицейских поделились своими чувствами
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Быть полицейским сложно, но быть ребенком того, кто с утра до вечера на страже нашей безопасности, еще сложнее. Дети сотрудников полиции Нижнего Новгорода рассказали, что чувствуют, когда их родители на службе в такое непростое время, сообщает пресс-служба МВД России.
2020-04-26T08:00
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=34304674&type=mp4
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Дети полицейских поделились своими чувствами

08:00 26.04.2020 (обновлено: 15:14 26.04.2020)
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© Fotolia / muroДевочка смотрит в окно
Девочка смотрит в окно
© Fotolia / muro
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Быть полицейским сложно, но быть ребенком того, кто с утра до вечера на страже нашей безопасности, еще сложнее. Дети сотрудников полиции Нижнего Новгорода рассказали, что чувствуют, когда их родители на службе в такое непростое время, сообщает пресс-служба МВД России.
Из-за распространения коронавируса сотрудники правоохранительных органов вынуждены работать чаще и дольше обычного. Их дочки и сыновья невольно оказались вне зоны внимания. В силу возраста не все могут понять, почему мамы и папы стали реже проводить время в семье, но каждый ребенок знает, что профессия их родителей очень важна.
В видеоролике "ДетскийНеЛепет" мальчики и девочки, родители которых находятся на службе, выразили свои эмоции и так по-взрослому обратились к жителям Нижнего Новгорода с просьбой оставаться дома. Видео опубликовано в том числе на сайте МВД.РФ.
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Хорошие новостиХорошие новостиНижний НовгородМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
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fast6528 .
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