Дети полицейских поделились своими чувствами

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Быть полицейским сложно, но быть ребенком того, кто с утра до вечера на страже нашей безопасности, еще сложнее. Дети сотрудников полиции Нижнего Новгорода рассказали, что чувствуют, когда их родители на службе в такое непростое время, сообщает пресс-служба МВД России.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Быть полицейским сложно, но быть ребенком того, кто с утра до вечера на страже нашей безопасности, еще сложнее. Дети сотрудников полиции Нижнего Новгорода рассказали, что чувствуют, когда их родители на службе в такое непростое время, сообщает пресс-служба МВД России.
Из-за распространения коронавируса сотрудники правоохранительных органов вынуждены работать чаще и дольше обычного. Их дочки и сыновья невольно оказались вне зоны внимания. В силу возраста не все могут понять, почему мамы и папы стали реже проводить время в семье, но каждый ребенок знает, что профессия их родителей очень важна.
В видеоролике "ДетскийНеЛепет" мальчики и девочки, родители которых находятся на службе, выразили свои эмоции и так по-взрослому обратились к жителям Нижнего Новгорода с просьбой оставаться дома. Видео опубликовано в том числе на сайте МВД.РФ.
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