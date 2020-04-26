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Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
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РИА Новости

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

02:06 26.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкЖительница Киева на территории Мемориального комплекса "Жертвам Чернобыльской катастрофы", где прошел митинг-реквием, посвященный 26-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС
Жительница Киева на территории Мемориального комплекса Жертвам Чернобыльской катастрофы, где прошел митинг-реквием, посвященный 26-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Алексей Фурман
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26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.
Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2016 года. В ней Генеральная Ассамблея отметила "ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий", и предложила "всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день".
26 апреля 1986 года произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области.
26 апреля в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени произошел взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности.
В результате него была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно повреждены деаэраторная этажерка и машинный зал, уничтожены все барьеры и системы безопасности.
Взрывы и возникший пожар сопровождались выбросом огромной радиоактивности. Ежесуточно в окружающую среду попадали миллионы Кюри (один Кюри приблизительно равен радиоактивности одного грамма изотопа радия-226), и этот процесс продолжался до 6 мая 1986 года, после чего выброс резко упал (в тысячи раз) и в дальнейшем продолжал уменьшаться.
В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории многих стран. Специфика выброса обусловила широкое распространение радиоактивности на территории Северного полушария, в основном через европейский континент. Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные облака из Чернобыля, была зафиксирована не только в северной и южной частях Европы, но и в Канаде, Японии и Соединенных Штатах. Незагрязненным осталось только лишь южное полушарие.
В Европе значительному загрязнению подверглась территория общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров, из них около 60 тысяч квадратных километров находились за пределами бывшего СССР. Наиболее были загрязнены территории России, Украины и Белоруссии, в меньшей степени – других европейских стран – Швеции, Финляндии, Австрии, Норвегии, Италии, Греции, Румынии, Швейцарии, Польши, Великобритании, Чехии, Словакии, Словении и др.
В России радиоактивному заражению подверглось более 59 тысяч квадратных километров территории 14 субъектов, в том числе более 2,3 миллиона гектар сельскохозяйственных земель и более 1,5 миллиона гектар лесных территорий.
Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей. В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных радиоактивными осадками территорий. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий. У 134 человек (технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны, занимавшиеся тушением пожара) была зафиксирована острая лучевая болезнь. Из них 28 человек умерли в первые месяцы после случившегося. Еще трое погибли в момент взрыва на четвертом энергоблоке.
Отдавая дань памяти погибшим, главы государств-участниц Содружества Независимых Государств на саммите в июне 2001 года приняли решение обратиться к государствам-членам Организации Объединенных Наций (ООН) об объявлении 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
17 декабря 2003 года Генеральная ассамблея ООН поддержала решение Совета глав государств СНГ о провозглашении 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф в государствах-членах Содружества.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС стала причиной серьезных долговременных радиоэкологических, медицинских, демографических и социально-психологических последствий, оказала негативное воздействие на ход социально-экономического развития территорий.
Организации системы Организации Объединенных Наций и крупные неправительственные организации и фонды оказывают помощь по возрождению пострадавших территорий. Они осуществили свыше 230 различных проектов в таких областях как здравоохранение, ядерная безопасность, социально-психологическая реабилитация, экономическое восстановление, окружающая среда и производство чистых продуктов и информация.
Важным достижением стало завершение в 2019 году установки нового саркофага над старым объектом "Убежище" (изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС); на осуществление этого проекта более 45 стран-доноров выделили средства в размере 2,2 миллиарда евро. Этот проект является одним из крупнейших проектов международного сотрудничества в области ядерной безопасности.
Несмотря на широкомасштабные чрезвычайные меры по ликвидации и смягчению последствий катастрофы, принятые как сразу после нее, так и в последующие годы, Чернобыльская АЭС продолжает оставаться потенциальным источником опасности.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Авария на Чернобыльской АЭССправки
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