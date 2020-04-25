Лавров призвал бороться сообща с угрозами, не признающими границ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Только сообща, поддерживая друг друга и на основе равноправия всех государств можно бороться с угрозами, которые не знают и не признают границ между государствами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мне очень хочется надеяться, что в итоге возобладает понимание, что только сообща можно бороться с такими угрозами, которые не знают, не признают и не соблюдают границ между государствами. Пандемия распространяется независимо от континента, независимо от климата, от того, в какой температуре люди находятся в данный момент, независимо от наличия у той или иной страны валютных резервов или ядерного оружия", - заявил Лавров в эфире программы "Большая игра".
Он добавил, что линия РФ, линия в защиту равноправия всех государств должна быть весьма востребована в условиях, когда невозможно будет выходить из нынешнего и других подобных кризисов без взаимной поддержки.
"Без уважения того, что мы называем культурно-цивилизационное многообразие современного мира, без уважения права стран самим определять свою судьбу и объединять усилия на этой основе, а не на основе ведущего и ведомого, не на основе доминирования кого бы то ни было. Может быть, это для некоторых звучит идеалистически, романтически, но я убежден, что это должно стать основой серьезной политики", - отметил министр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.