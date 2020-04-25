Лавров призвал бороться сообща с угрозами, не признающими границ

Он добавил, что линия РФ, линия в защиту равноправия всех государств должна быть весьма востребована в условиях, когда невозможно будет выходить из нынешнего и других подобных кризисов без взаимной поддержки.

"Без уважения того, что мы называем культурно-цивилизационное многообразие современного мира, без уважения права стран самим определять свою судьбу и объединять усилия на этой основе, а не на основе ведущего и ведомого, не на основе доминирования кого бы то ни было. Может быть, это для некоторых звучит идеалистически, романтически, но я убежден, что это должно стать основой серьезной политики", - отметил министр.