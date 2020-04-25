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2020-04-25T23:09
https://ria.ru/20200425/1570563584.html
Прокуратура уточнила, кому принадлежит жестко севший в ЯНАО вертолет
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РИА Новости

Прокуратура уточнила, кому принадлежит жестко севший в ЯНАО вертолет

14:20 25.04.2020 (обновлено: 23:09 25.04.2020)
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© РИА Новости / МЧС РоссииНа месте жесткой посадки вертолета Ми-26 в ЯНАО
На месте жесткой посадки вертолета Ми-26 в ЯНАО
© РИА Новости / МЧС России
На месте жесткой посадки вертолета Ми-26 в ЯНАО
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 апр — РИА Новости. Вертолет Ми-26, жестко севший в Ямало-Ненецком автономном округе, принадлежит авиакомпании "Абакан Эир", а не "Абакан Авиа", как отмечалось ранее, следует из сообщения Уральской транспортной прокуратуры.
"Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов по факту вынужденной посадки вертолета Ми-26Т авиакомпании "Абакан Эир" в Тазовском районе ЯНАО", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, вертолет после инцидента "частично разрушился". "На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа, два оператора и два специалиста наземной службы", — уточнили в прокуратуре.
Согласно данным Уральского следственного управления на транспорте СК России, утром в субботу у вертолета Ми-26 при заходе на вынужденную посадку на площадку Русского газопромыслового месторождения в Тазовском районе ЯНАО произошла вибрация правого двигателя, воздушное судно не долетело до площадки 20 метров, коснулось снега хвостовой частью и завалилось на правый борт.
Кадры жесткой посадки Ми-26 на Ямале
25 апреля, 12:11
Момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале попал на видео
По данным ведомства, на борту вертолета, который направлялся из Нового Уренгоя на Ванкорское месторождение в Красноярском крае, находились восемь человек, среди них — четыре члена экипажа. Пострадали, по предварительной информации, шестеро. Следователи организовали проверку.
Компания "Абакан Эир", согласно сведениям на сайте предприятия, выполняет федеральные и международные заказы на грузовые чартерные перевозки и предоставляет другие услуги в сфере авиации.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Ми-26Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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