Прокуратура уточнила, кому принадлежит жестко севший в ЯНАО вертолет

На месте жесткой посадки вертолета Ми-26 в ЯНАО

На месте жесткой посадки вертолета Ми-26 в ЯНАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 апр — РИА Новости. Вертолет Вертолет Ми-26 , жестко севший в Ямало-Ненецком автономном округе , принадлежит авиакомпании "Абакан Эир", а не "Абакан Авиа", как отмечалось ранее, следует из сообщения Уральской транспортной прокуратуры.

"Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов по факту вынужденной посадки вертолета Ми-26Т авиакомпании "Абакан Эир" в Тазовском районе ЯНАО", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, вертолет после инцидента "частично разрушился". "На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа, два оператора и два специалиста наземной службы", — уточнили в прокуратуре.

Согласно данным Уральского следственного управления на транспорте СК России, утром в субботу у вертолета Ми-26 при заходе на вынужденную посадку на площадку Русского газопромыслового месторождения в Тазовском районе ЯНАО произошла вибрация правого двигателя, воздушное судно не долетело до площадки 20 метров, коснулось снега хвостовой частью и завалилось на правый борт.

По данным ведомства, на борту вертолета, который направлялся из Нового Уренгоя на Ванкорское месторождение в Красноярском крае , находились восемь человек, среди них — четыре члена экипажа. Пострадали, по предварительной информации, шестеро. Следователи организовали проверку.