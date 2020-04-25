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2020-04-25T12:58
https://ria.ru/20200425/1570560199.html
Суд возобновил дело бывшего вице-президента "Роснефти" Локтионова
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РИА Новости

Суд возобновил дело бывшего вице-президента "Роснефти" Локтионова

12:58 25.04.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Решетка перед зданием Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Прокуратура отменила прекращение уголовного дела против бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова, вернувшегося из Лондона в РФ в рамках "списка Титова", следует из материалов Мосгорсуда, который признал такое решение надзорного ведомства законным.
Как сообщала ранее пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова, уголовное дело против Локтионова было возбуждено в Краснодаре в 2010 году. Его обвиняют в хищениях у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши более 100 миллионов рублей.
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Сразу по прибытии Локтионова в отношении него были проведены необходимые следственные действия, и следователь избрал обязательство о явке. Локтионов стал шестым фигурантом списка, вернувшимся в Россию в 2019 году.
В сентябре 2019 года уголовное дело было прекращено, но уже 1 октября прокурор отменил это решение. Прокурор ссылался на неполноту расследования - не установлены и не допрошены соучастники, не получены ответы на запросы о правовой помощи и так далее. Он обратился в Тверской суд Москвы с ходатайством о разрешении отмены постановления о прекращении дела, суд удовлетворил ходатайство.
Локтионов обжаловал это решение в Мосгорсуде, но апелляционная инстанция также встала на сторону прокурора.
"Лондонский список" – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей в то время, как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов признает, что возвращение большинства фигурантов осложнено.
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РоснефтьМоскваПроисшествия
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