В МИД прокомментировали угрозы США уничтожать иранские катера

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва встревожена риторикой Вашингтона в адрес Тегерана в связи с возможностью обстрела иранских катеров в Персидском заливе, призывает стороны к сдержанности, заявил в субботу РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что иранские катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе. Военные США сообщали, что катера "подрезали" американские корабли на очень высокой скорости и близком расстоянии, к одному из кораблей они подходили на 45 метров, к другому – на 10 метров, однако примерно через час иранские катера ответили на вызовы по рации и отдалились от американских кораблей. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что дал распоряжение военно-морским силам США уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей в заливе.

Он подчеркнул, что в Москве "внимательно изучили то, что произносилось официальными лицами в Вашингтоне в последние дни на эту тему".

"С тревогой отмечаем, что высокопоставленные представители администрации США осознанно размывают грань между законным правом на самооборону и угрозами применения силы в ситуациях, когда оснований для использования права на самооборону нет", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.