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2020-04-25T10:23
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

10:23 25.04.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Облачная погода с небольшим дождём ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На сегодня у нас атмосферный фронт, поэтому облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, северо-западный ветер, 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, температура воздуха в Москве плюс 8 - плюс 10, по области - плюс 6 - плюс 11, что на несколько градусов ниже нормы. Давление будет слабо расти - 735 миллиметров ртутного столба.
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ПогодаЕвгений ТишковецМосква
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