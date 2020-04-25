Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Облачная погода с небольшим дождём ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На сегодня у нас атмосферный фронт, поэтому облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, северо-западный ветер, 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, температура воздуха в Москве плюс 8 - плюс 10, по области - плюс 6 - плюс 11, что на несколько градусов ниже нормы. Давление будет слабо расти - 735 миллиметров ртутного столба.