Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

"На сегодня у нас атмосферный фронт, поэтому облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, северо-западный ветер, 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец.

По словам синоптика, температура воздуха в Москве плюс 8 - плюс 10, по области - плюс 6 - плюс 11, что на несколько градусов ниже нормы. Давление будет слабо расти - 735 миллиметров ртутного столба.