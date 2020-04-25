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2020-04-25T11:49
https://ria.ru/20200425/1570552009.html
Грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к МКС
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РИА Новости

Грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к МКС

08:17 25.04.2020 (обновлено: 11:49 25.04.2020)
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© NASAГрузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к МКС
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
© NASA
Грузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к МКС. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции.
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур в 4:51 мск и через девять минут вывела грузовик на орбиту. Ракету украсили георгиевской ленточкой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы, из-за чего ее в "Роскосмосе" назвали "Ракетой Победы".
"Прогресс МС-14" стал четвертым кораблем, который долетел до МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. С момента старта до стыковки прошло три часа двадцать минут, то есть на полторы минуты больше, чем потребовалось кораблю-рекордсмену "Прогресс МС-12" в июле 2019 года.
Корабль привез на МКС более двух тонн грузов, в том числе продукты, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности, оборудование для бортовых систем станции, аппаратуру для экспериментов, а также 650 килограммов топлива, 46 килограммов воздуха и кислорода и питьевую воду.
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Среди грузов — грейпфруты и апельсины, а также колбаски пиколини со вкусом пиццы.
Кроме того, "Прогресс МС-14" доставил символику к 75-летию Победы и электронный носитель с фамилиями ее участников — своеобразный "Бессмертный полк".
Сейчас на МКС совершают полет россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
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Прогресс-МСМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
Популярные комментарии
Отмечу, что такая сверхбыстрая схема доставки выполняется только Россией
25 апреля, 08:50
Михаил Иванов
2010000
Нужно почаще использовать подобную символику, пока ее не затерли заокеанцы с голливудским воображением
25 апреля, 08:39
Денис Чистов
1500002
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