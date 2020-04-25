Грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к МКС

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур в 4:51 мск и через девять минут вывела грузовик на орбиту. Ракету украсили георгиевской ленточкой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы, из-за чего ее в "Роскосмосе" назвали "Ракетой Победы".

"Прогресс МС-14" стал четвертым кораблем, который долетел до МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. С момента старта до стыковки прошло три часа двадцать минут, то есть на полторы минуты больше, чем потребовалось кораблю-рекордсмену "Прогресс МС-12" в июле 2019 года.

Корабль привез на МКС более двух тонн грузов, в том числе продукты, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности, оборудование для бортовых систем станции, аппаратуру для экспериментов, а также 650 килограммов топлива, 46 килограммов воздуха и кислорода и питьевую воду.

Среди грузов — грейпфруты и апельсины, а также колбаски пиколини со вкусом пиццы.

Кроме того, "Прогресс МС-14" доставил символику к 75-летию Победы и электронный носитель с фамилиями ее участников — своеобразный "Бессмертный полк".