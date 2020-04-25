В Екатеринбурге столкнулись автобус и легковой автомобиль

На месте ДТП с автобусом в Екатеринбурге. 25 апреля 2020

© Фото : пресс-служба ГИБДД РФ На месте ДТП с автобусом в Екатеринбурге. 25 апреля 2020

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пожар произошел из-за столкновения автобуса и легкового автомобиля в Пожар произошел из-за столкновения автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге , есть пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в субботу в 7:34 (5:34 мск) поступило сообщение о ДТП в Екатеринбурге на улице Шефской. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, машины загорелись.

"Площадь возгорания составила три квадратных метра, огнем повреждены оба транспортных средства. За девять минут с помощью воздушно-механической пены из установки "Пурга" пожарные справились с огнем", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении огня и ликвидации последствий ДТП были задействованы две единицы пожарной техники, десять человек. После произошедшего все пассажиры автобуса самостоятельно эвакуировались из салона.