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2020-04-25T14:56
https://ria.ru/20200425/1570551670.html
В Екатеринбурге столкнулись автобус и легковой автомобиль
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РИА Новости

В Екатеринбурге столкнулись автобус и легковой автомобиль

07:52 25.04.2020 (обновлено: 14:56 25.04.2020)
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© Фото : пресс-служба ГИБДД РФНа месте ДТП с автобусом в Екатеринбурге. 25 апреля 2020
На месте ДТП с автобусом в Екатеринбурге. 25 апреля 2020
© Фото : пресс-служба ГИБДД РФ
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пожар произошел из-за столкновения автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, в субботу в 7:34 (5:34 мск) поступило сообщение о ДТП в Екатеринбурге на улице Шефской. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, машины загорелись.
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"Площадь возгорания составила три квадратных метра, огнем повреждены оба транспортных средства. За девять минут с помощью воздушно-механической пены из установки "Пурга" пожарные справились с огнем", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении огня и ликвидации последствий ДТП были задействованы две единицы пожарной техники, десять человек. После произошедшего все пассажиры автобуса самостоятельно эвакуировались из салона.
"Из-за столкновения в автомобиле и автобусе есть пострадавшие, медики оказывают им медицинскую помощь", — уточнили в ведомстве.
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