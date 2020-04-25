ООН в Вене 15 мая начнет возвращаться с удаленной работы

"По согласованию с австрийскими властями мы решили начать постепенное, гибкое и осторожное возвращение в здание ВМЦ с пятницы, 15 мая 2020 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой центра.

Ограничения на выход из дома в нынешнем виде сохраняются до конца апреля. С 1 мая откроются все остальные магазины, а также сфера услуг. Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа.