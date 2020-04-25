Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-04-25T07:54
https://ria.ru/20200425/1570548298.html
РВИО рассказало о встрече союзников на Эльбе в 1945 году
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570530826_0:405:2822:1992_1036x0_80_0_0_dff5cddf07629c85b9fcc39617da1bb8.jpg
РИА Новости

РВИО рассказало о встрече союзников на Эльбе в 1945 году

00:23 25.04.2020 (обновлено: 07:54 25.04.2020)
678
© РИА Новости / Георгий ХомзорВстреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
© РИА Новости / Георгий Хомзор
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российское военно-историческое общество опубликовало подборку документов из Центрального архива Министерства обороны РФ, посвященную произошедшей ровно 75 лет легендарной встрече войск союзников по антигитлеровской коалиции на рубеже германской реки Эльбы.
В специальном разделе на сайте История.рф представлены подлинные боевые донесения, резолюции и подписи представителей советского военного командования. Подборка включает рассекреченные документы частей и соединений 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. "Эти документы подчёркивают миролюбивое и товарищеское отношение воинов Красной Армии к своим союзникам", - отмечает РВИО.
В подборке присутствуют и сообщения, направленные советскому командованию со стороны союзников. С целью улучшения доступности материалов для различной аудитории каждый объект имеет аннотацию на русском и английском языках.
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
25 апреля, 00:1375 лет Великой Победы
Мединский назвал встречу на Эльбе кульминацией взаимоотношений союзников
Согласно документам, около 14 часов 25 апреля 1945 года генерал Русаков доложил, что в 13 часов 30 минут в районе Штрельт (четыре километра северо-западнее Ризы) гвардейцы 6-й роты 175-го гвардейского стрелкового полка во главе с командиром роты старшим лейтенантом Голобородько встретили группу военнослужащих, следовавшую с запада. Как выяснилось, это были разведчики 69-й пехотной дивизии 1-й армии США, которыми командовал лейтенант Котцебу.
"Части 34 гвардейского стрелкового корпуса, продолжая наступление с утра 25.04.1945 г. передовыми частями форсировали реку Эльба и соединились с частями 1-й американской армии", - докладывал командир корпуса, гвардии генерал-полковник Бакланов.
Американский лейтенант Котцебу подписал свое донесение в 13.30. Его командир, полковник Адамс получил это сообщение через два часа: "Задача выполнена. Принимаю меры к организации встречи представителей командования сторон".
25 апреля 1945 года. Недалеко от города Торгау на реке Эльба войска Красной армии 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.
25 апреля, 00:0675 лет Великой Победы
Опубликованы редкие снимки встречи союзников на Эльбе
Для опознания друг друга советские и американские войска имели заранее условленные сигналы, поскольку была вероятность, что союзные войска могут по ошибке сразу не признать друг друга, принять за немецкие части и открыть огонь. "Американцы в случае появления русских должны были пускать две зелёные ракеты, наши в ответ две красные. Боевая техника получила белые полосы на корпус и белый крест на крышу башни, во избежание атак с воздуха союзными самолётами", - отмечает РВИО.
А военный историк Уильям Фокс, который во время войны был офицером информационно-исторической службы 5-го корпуса 1-й американской армии, вспоминал: "Волнение на американском фронте возрастало, и поэтому каждый бугор принимали за "русский танк", а каждый незнакомый голос по радио — за попытку русских установить связь с американцами".
Владимир Ростиславович Мединский
24 апреля, 19:4075 лет Великой Победы
Мединский назвал встречу на Эльбе эталоном отношений великих держав
В подборке есть и описание поведения американских солдат и офицеров. Начальник политотдела 5-й гвардейской армии гвардии генерал-майора Катков в своем донесении начальнику политического управления 1-го Украинского фронта генерал-майору Яшечкину писал о встрече на Эльбе: "Американские офицеры вели себя свободно. Каждый из них стремился получить какую-либо память от русских воинов и с этой целью они снимали у наших офицеров звёздочки с их погон, дарили свои знаки различия, менялись часами, носовыми платками".
Работа РВИО по публикации документов об освободительной миссии Красной Армии будет продолжена. "Эти документы заинтересуют и ученых, и более широкую аудиторию. Особенно важно, чтобы их смогло прочитать молодое поколение россиян и европейцев", - отмечает РВИО.
2211101
75 лет Великой ПобедыРоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СССРСШАБезопасность
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22Путин: память о войне поможет взаимодействию в борьбе с новыми угрозами
12:21Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам
12:21В Липецкой области умер третий пациент с коронавирусом
12:21Путин направил Трампу послание по случаю 75-й годовщины Победы
12:19В Испании нашли первого кота, зараженного коронавирусом
12:19В Израиле число жертв коронавируса достигло 245
12:18Путин напомнил о важности противостоять попыткам переписать итоги войны
12:16Турция продолжает установку С-400, заявил глава секретариата оборонпрома
12:16Дочь Кантарии: Россия всегда помнит и чтит героев Великой Отечественной
12:15Путин и Меркель подтвердили настрой на конструктивные отношения
12:15Путин призвал защищать правду о войне
12:15В Иркутской области спасатели сняли с льдины четырех подростков
12:15Число умерших пациентов с CОVID-19 в Брянской области выросло до 17
12:12Путин обратился к австрийцам с посланием
12:11Путин поздравил народы Грузии и Украины с 75-летием Победы
12:11Путин направил Макрону послание по случаю 75-й годовщины Победы
12:08Путин направил Джонсону поздравления по случаю Дня Победы
12:06Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
12:06Рынок в Ухане мог ускорить распространение коронавируса, заявили в ВОЗ
12:04Путин и Меркель договорились о взаимной помощи в борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния