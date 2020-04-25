РВИО рассказало о встрече союзников на Эльбе в 1945 году

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российское военно-историческое общество опубликовало подборку документов из Центрального архива Российское военно-историческое общество опубликовало подборку документов из Центрального архива Министерства обороны РФ , посвященную произошедшей ровно 75 лет легендарной встрече войск союзников по антигитлеровской коалиции на рубеже германской реки Эльбы.

В специальном разделе на сайте История.рф представлены подлинные боевые донесения, резолюции и подписи представителей советского военного командования. Подборка включает рассекреченные документы частей и соединений 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. "Эти документы подчёркивают миролюбивое и товарищеское отношение воинов Красной Армии к своим союзникам", - отмечает РВИО

В подборке присутствуют и сообщения, направленные советскому командованию со стороны союзников. С целью улучшения доступности материалов для различной аудитории каждый объект имеет аннотацию на русском и английском языках.

Согласно документам, около 14 часов 25 апреля 1945 года генерал Русаков доложил, что в 13 часов 30 минут в районе Штрельт (четыре километра северо-западнее Ризы) гвардейцы 6-й роты 175-го гвардейского стрелкового полка во главе с командиром роты старшим лейтенантом Голобородько встретили группу военнослужащих, следовавшую с запада. Как выяснилось, это были разведчики 69-й пехотной дивизии 1-й армии США , которыми командовал лейтенант Котцебу.

"Части 34 гвардейского стрелкового корпуса, продолжая наступление с утра 25.04.1945 г. передовыми частями форсировали реку Эльба и соединились с частями 1-й американской армии", - докладывал командир корпуса, гвардии генерал-полковник Бакланов.

Американский лейтенант Котцебу подписал свое донесение в 13.30. Его командир, полковник Адамс получил это сообщение через два часа: "Задача выполнена. Принимаю меры к организации встречи представителей командования сторон".

Для опознания друг друга советские и американские войска имели заранее условленные сигналы, поскольку была вероятность, что союзные войска могут по ошибке сразу не признать друг друга, принять за немецкие части и открыть огонь. "Американцы в случае появления русских должны были пускать две зелёные ракеты, наши в ответ две красные. Боевая техника получила белые полосы на корпус и белый крест на крышу башни, во избежание атак с воздуха союзными самолётами", - отмечает РВИО.

А военный историк Уильям Фокс, который во время войны был офицером информационно-исторической службы 5-го корпуса 1-й американской армии, вспоминал: "Волнение на американском фронте возрастало, и поэтому каждый бугор принимали за "русский танк", а каждый незнакомый голос по радио — за попытку русских установить связь с американцами".

В подборке есть и описание поведения американских солдат и офицеров. Начальник политотдела 5-й гвардейской армии гвардии генерал-майора Катков в своем донесении начальнику политического управления 1-го Украинского фронта генерал-майору Яшечкину писал о встрече на Эльбе: "Американские офицеры вели себя свободно. Каждый из них стремился получить какую-либо память от русских воинов и с этой целью они снимали у наших офицеров звёздочки с их погон, дарили свои знаки различия, менялись часами, носовыми платками".