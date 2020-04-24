В Татарстане в течение Рамадана полностью прочтут Коран

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Галеевской мечети Казани ежедневно совершается хатм Корана - полное прочтение священной Книги ислама, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман республики (ДУМ РТ).
У мусульман в пятницу начался первый день поста месяца Рамадан. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. Священный для верующих месяц продлится до 23 мая.
Священную Книгу будут читать Коран-хафизы (люди, знающие Коран наизусть), которые также расскажут хадисы (пояснения), посвященные священному для мусульман месяцу Рамадан.
Чтение Корана будет транслировать в прямом эфире официальный сайт ДУМ РТ.
"За онлайн-трансляцией можно будет следить ежедневно с 12:30 в рубрике "Рамазан 2020: все, что нужно знать". Исходя из практики прошлых лет мы уверены, что наш проект вызовет большой интерес и будет полезен для мусульман" - добавили в пресс-службе ДУМ РТ