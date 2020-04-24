Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции

ГЕНУЯ, 24 апр - РИА Новости. Итальянская область Пьемонт нуждается в помощи российских военных специалистов в проведении дезинфекции, особенно в пансионатах для пожилых людей, поскольку угроза коронавируса нового типа сохраняется, сообщил РИА Новости асессор (министр областного правительства) по делам транспорта, инфраструктуры и гражданского строительства Марко Габузи.
Ранее посол России в Риме Сергей Разов заявил, что дипломаты получили от итальянских регионов Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия запросы на помощь от российских военных по борьбе с распространением COVID-19.
"Абсолютно (необходима – ред.). На данный момент худший период уже прошел. Хотя мы начали аналогичные операции по дезинфекции с итальянской армией, мы гордились бы (получить помощь от России - ред.), и нам все еще нужно российское подразделение для этих санитарных работ, чтобы дезинфицировать дома престарелых, поэтому мы будем приветствовать их с распростертыми объятиями", - заявил Габузи, отвечая на вопрос, нужна ли и для чего данной области помощь России.
Кроме того, область будет приветствовать помощь в дезинфекции общественного транспорта, поскольку страна планирует постепенно выходить из режима изоляции.
По последним данным службы гражданской обороны, в Пьемонте зарегистрированы более 23,8 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, скончались 2699 человек.
"Сейчас ситуация намного лучше, цифры резко падают. Мы проводим много тестов, прежде всего в домах престарелых, где, конечно, цифры все еще довольно высоки, но даже там ситуация совершенно отличается от того, что было 15 дней назад", - добавил Габузи.
Российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными уже проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 71 населенных пунктах Ломбардии. Обработаны 79 зданий и сооружений, более 600 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 110 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.
По последним данным, число жертв коронавируса COVID-19 в Италии составляет 25 969 человек, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 192 994.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.