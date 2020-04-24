Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции

"Абсолютно (необходима – ред.). На данный момент худший период уже прошел. Хотя мы начали аналогичные операции по дезинфекции с итальянской армией, мы гордились бы (получить помощь от России - ред.), и нам все еще нужно российское подразделение для этих санитарных работ, чтобы дезинфицировать дома престарелых, поэтому мы будем приветствовать их с распростертыми объятиями", - заявил Габузи, отвечая на вопрос, нужна ли и для чего данной области помощь России.