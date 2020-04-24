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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T23:32
https://ria.ru/20200424/1570547670.html
Вывозной рейс Дубай-Уфа для жителей Поволжья состоится в воскресенье
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс Дубай-Уфа для жителей Поволжья состоится в воскресенье

23:32 24.04.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вывозной авиарейс Дубай-Уфа для жителей Поволжья состоится в воскресенье, 26 апреля, сообщило Минкомсвязи РФ.
"Вылет рейса № SVR3804 ДубайУфа на 26 апреля 2020 в 12.30 местного времени (13.30 мск). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Самарской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Башкортостана, Татарстана, Республики Удмуртия, Ульяновской области, Марий-Эл, Пермского края, Кировской области", - сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Коронавирус: Рейсы в РФ", созданном для координации вывоза россиян на родину.
Самолет пролетает над курсовым радиомаяком системы посадки в аэропорту
6 апреля, 08:00
Россия своих не бросает — но именно своих
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100008
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