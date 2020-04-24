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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T23:12
https://ria.ru/20200424/1570547489.html
Таксисты просят включить их в перечень отраслей, пострадавших от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569806622_0:83:3071:1811_1036x0_80_0_0_0dd8aa01e8a3b9d960a7119f595725ed.jpg
РИА Новости

Таксисты просят включить их в перечень отраслей, пострадавших от COVID-19

23:12 24.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник сервиса заказа такси "Ситимобил" устанавливает в автомобиле защитную перегородку между водителем и пассажиром
Сотрудник сервиса заказа такси Ситимобил устанавливает в автомобиле защитную перегородку между водителем и пассажиром
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Общественный совет по развитию такси планирует обратиться в правительство с просьбой включить таксомоторные компании в перечень пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей экономики и распространить на них программу льготного лизинга, говорится в сообщении совета.
Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин на совещании, посвящённом поддержке отечественного автопрома, поручил направить дополнительно 6 миллиардов рублей на программы льготного лизинга. Он также предложил выделить 2,5 миллиарда рублей на льготный лизинг для компаний, предоставляющих каршеринговые услуги. А ещё раньше власти РФ составили перечень отраслей экономики страны, признаваемых в наибольшей степени пострадавшими от коронавируса.
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Как говорится в сообщении, в этот перечень вошла деятельность "прочего сухопутного пассажирского транспорта с кодом ОКВЭД 49.3", но непонятно, могут ли предприниматели, перевозящие пассажиров и багаж легковым такси, получать поддержку кабмина, а "некоторые компании такси уже получили отказы в предоставлении лизинговых каникул на основании того, что деятельность легкового такси и арендованных автомобилей с водителем имеет другой ОКВЭД, 49.32".
"При этом компании такси терпят колоссальные убытки в связи с резким спадом заказов, вызванным ограничительными мерами в Москве и в других регионах", - подчеркнули в совете. "Общественный совет по развитию такси направил 24 апреля письмо главе правительства РФ с просьбой о разъяснении, могут ли таксомоторные компании быть признаны организациями, пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса", - также говорится в сообщении.
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"В случае если таксомоторные компании не будут признаны пострадавшей отраслью, то Общественный совет планирует направить обращение в правительство РФ с просьбой о включении в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, деятельности с кодом ОКВЭД 49.32", - добавляет совет.
"Более 80% автомобилей такси находятся в лизинге - так же, как и каршеринговые транспортные средства. Ежедневно мы получаем обращения от таксомоторных компаний, которым отказывают в предоставлении "каникул" лизинговые компании, ссылаясь на отсутствие в перечне пострадавших отраслей соответствующего ОКВЭД. Многие компании такси уже на грани закрытия", - приводятся в сообщении слова председателя совета Ирины Зариповой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Константин Корсик
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВладимир ПутинОбщество
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