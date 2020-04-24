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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T22:55
https://ria.ru/20200424/1570547307.html
В Саратовской области открылась лаборатория диагностики коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В Саратовской области открылась лаборатория диагностики коронавируса

22:55 24.04.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Лаборатория для диагностики коронавирусной инфекции открылась в пятницу на базе Балаковской центральной районной больницы в Саратовской области, на следующей неделе откроется еще одна в городе Балашове, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Александр Стрелюхин.
"Сегодня заработала лаборатория в Балаково. Первые тесты сделаны. Объем тестов - 96 (в сутки). Та мощность, которая есть в Балаково, нам сейчас поможет, безусловно... Определили в понедельник до конца дня - максимум во вторник должна заработать балашовская лаборатория с мощностью, которая также будет определена в пределах 100 анализов в сутки", - сказал Стрелюхин в пятницу на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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Руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова сообщила на заседании, что балаковская ПЦР-лаборатория занесена в общий реестр лабораторий. По ее словам, ведомство по обращению минздрава области также оценит возможность размещения еще одной такой лаборатории в Саратове на базе перинатального центра, перепрофилированного под госпиталь для лечения больных COVID-19.
Министерство информации и печати области уточняет, что в регионе лабораторное обследование на коронавирус проводят две лаборатории на базе подведомственных Роспотребнадзору "Центра гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" и Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб". Также в регионе работают ПЦР-лаборатории в Саратове на базе детской инфекционной клинической больницы №5, горбольниц №10 и №2, а также в двух частных учреждениях - клинической больнице "РЖД-Медицина" и "Di-центре".
Всего в Саратовской области с 19 марта по 24 апреля лабораторно подтверждены 245 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек с COVID-19 скончались, выздоровели 34 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РЖДБалашовСаратовская областьОбщество
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