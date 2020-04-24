Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии , сильнее всех пострадавшей от эпидемии. Итоги исследования опубликовал портал medRxiv

Ринальди и Парадизи не стали использовать официальную статистику смертности от коронавируса, так как она могла быть искажена. Вместо этого они изучили данные о тестировании на SARS-CoV-2. В зону исследования вошли десять населенных пунктов с суммарным населением около 50 тысяч человек.

Ученые изучили показатели смертности за 40 дней начиная с 21 февраля, когда в регионе были закрыты границы, а в исследованных населенных пунктах ввели карантин. Данные за 2020 год Ринальди и Парадизи сравнили с аналогичными показателями за предыдущие пять лет.

Выяснилось, что с 21 февраля по 4 апреля этого года на исследованной территории умер 341 человек, что примерно впятеро больше, чем в среднем за предыдущие годы. При этом в начале апреля смертность практически не отличалась от привычных значений, что подтверждает утверждение об эффективности карантинных мер для борьбы с эпидемией.

После этого ученые проанализировали результаты анализов крови в регионе, которые провели после снятия жестких ограничений. В изученной местности зараженными оказались около 40% жителей, в отдельных населенных пунктах этот показатель достигал 80%. Авторы исследования пришли к выводу, что летальность коронавируса составляет 1,29%, а среди людей старше 60 лет показатель достиг 4,25%. Это ниже чем в официальной статистике, но не значит, что угрозы нет: смертность от COVID-19 на порядок выше аналогичного показателя для гриппа (около 0,1% от общего числа заболевших. — Прим. ред.). По данным Минздрава Италии , на сегодняшний зарегистрировано почти 193 тысячи зараженных коронавирусом, из которых скончались без малого 26 тысяч человек, или около 13,5% пациентов.

Показатели, о которых сообщается в исследовании Ринальди и Парадизи, практически совпали с летальностью на круизном лайнере Diamond Princess, где из 712 зараженных умерли 13 человек. При этом на корабле доля пожилых людей была повышенной.

Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. В настоящее время, по данным ВОЗ , инфекцией заражены около 2,6 миллиона человек, более 181 тысячи из которых погибли и около 700 тысяч вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США Испании и Италии.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 68 622 человека, 615 человек умерли, 5568 удалось победить болезнь. В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.