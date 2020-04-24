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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T07:01
https://ria.ru/20200424/1570547266.html
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570081267_0:307:3093:2047_1036x0_80_0_0_06c3ccc2a5982d4417f9e8cfc7e40ef8.jpg
РИА Новости

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

22:52 24.04.2020 (обновлено: 07:01 25.04.2020)
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoВрач и пациент в отделении интенсивной терапии в больнице Сан-Раффаэле в Милане
Врач и пациент в отделении интенсивной терапии в больнице Сан-Раффаэле в Милане
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Врач и пациент в отделении интенсивной терапии в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии. Итоги исследования опубликовал портал medRxiv.
Ринальди и Парадизи не стали использовать официальную статистику смертности от коронавируса, так как она могла быть искажена. Вместо этого они изучили данные о тестировании на SARS-CoV-2. В зону исследования вошли десять населенных пунктов с суммарным населением около 50 тысяч человек.
Ученые изучили показатели смертности за 40 дней начиная с 21 февраля, когда в регионе были закрыты границы, а в исследованных населенных пунктах ввели карантин. Данные за 2020 год Ринальди и Парадизи сравнили с аналогичными показателями за предыдущие пять лет.
Выяснилось, что с 21 февраля по 4 апреля этого года на исследованной территории умер 341 человек, что примерно впятеро больше, чем в среднем за предыдущие годы. При этом в начале апреля смертность практически не отличалась от привычных значений, что подтверждает утверждение об эффективности карантинных мер для борьбы с эпидемией.
Медицинский работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя имени Северо Очоа в Мадриде
24 апреля, 18:20Распространение нового коронавируса
Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
После этого ученые проанализировали результаты анализов крови в регионе, которые провели после снятия жестких ограничений. В изученной местности зараженными оказались около 40% жителей, в отдельных населенных пунктах этот показатель достигал 80%. Авторы исследования пришли к выводу, что летальность коронавируса составляет 1,29%, а среди людей старше 60 лет показатель достиг 4,25%. Это ниже чем в официальной статистике, но не значит, что угрозы нет: смертность от COVID-19 на порядок выше аналогичного показателя для гриппа (около 0,1% от общего числа заболевших. — Прим. ред.). По данным Минздрава Италии, на сегодняшний зарегистрировано почти 193 тысячи зараженных коронавирусом, из которых скончались без малого 26 тысяч человек, или около 13,5% пациентов.
Показатели, о которых сообщается в исследовании Ринальди и Парадизи, практически совпали с летальностью на круизном лайнере Diamond Princess, где из 712 зараженных умерли 13 человек. При этом на корабле доля пожилых людей была повышенной.
Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. В настоящее время, по данным ВОЗ, инфекцией заражены около 2,6 миллиона человек, более 181 тысячи из которых погибли и около 700 тысяч вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 68 622 человека, 615 человек умерли, 5568 удалось победить болезнь. В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОткрытия - РИА НаукаВОЗИталияВ мире
Популярные комментарии
Нет на них наших "профессоров" Мясникова и Малышевой- они бы уболтали эти выводы. Именно они со своими ошибочными оценками опасности коронавируса не больше чем обычный грипп, способствовали несвоевременному принятию правительством решения о закрытии границ, туристических поездок, строительства дополн. коек на 2-3 недели раньше, чем это было принято, а значит и количеству зараженных. Правительство должно принимать решения на основе выводов специалистов, а не профессоров с купленными званиями, во всех сферах.
25 апреля, 02:53
dd.rwk
83210156
неожиданная правда в том, что за коронавирус большие страховки и бюджетные ассигнования родственникам умерших и медучреждениям... веская причина, чтобы формулировка эпикриза содержала ссылку на коронавирус. а так бы эти люди умерли по другим причинам)))
25 апреля, 00:39
Валерий Носуля
69010363
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