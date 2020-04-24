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Религия и мировоззрение
2020-04-25T04:24
https://ria.ru/20200424/1570547225.html
В ГД призвали освободить религиозные организации от оплаты ЖКХ на полгода
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568372044_0:97:3072:1825_1036x0_80_0_0_b425e11f01a423486af33ef26a667d9d.jpg
РИА Новости

В ГД призвали освободить религиозные организации от оплаты ЖКХ на полгода

22:51 24.04.2020 (обновлено: 04:24 25.04.2020)
11758
© Пресс-служба Департамента ЖКХ МосквыХрам Святителя Николая в Замоскворечье
Храм Святителя Николая в Замоскворечье
© Пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов обратился к губернаторам с просьбой освободить религиозные организации от коммунальных платежей на полгода из-за резкого падения пожертвований граждан и бизнеса на фоне распространения коронавируса.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе видеоконференции депутатов с министром энергетики Александром Новаком предложил ввести льготный тариф на электроэнергию для религиозных организаций.
"Сейчас религиозные организации испытывают серьезные финансовые трудности. Сложившаяся ситуация требует срочного принятия дополнительных мер по расширению возможностей социального служения религиозных организаций и в оказании помощи нуждающимся в ней категориям граждан. Поэтому представляется целесообразной отмена оплаты централизованными религиозными организациями и учрежденными ими добровольческими организациями сроком на 6 месяцев коммунальных платежей, в частности электричества, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Необходимо в дальнейшем снизить соответствующие тарифы либо предоставить субсидии на выплату таких платежей", - заявил депутат РИА Новости.
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Популярные комментарии
С ума сойти, с какого перепугу, они что, от голода пухнут из за бедности? Люди работу теряют, дома сидят, может кому и детей кормить не на что, а от платы ЖКХ никто их освободить не предложил, а попов освободить? Совесть у них хоть на грамм есть? О верующих, о пастве бы подумали, а не о собственных карманах.
24 апреля, 22:58
Александр Невский
8311008
ria.ru›20190526/1554925784.html " 30 тысяч храмов за десять лет. И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается", — сказал патриарх Кирилл. Вот пусть пока строительство их приостановят, а льготы по ЖКХ лучше страждущим верующим гражданам, детям малым сделают, а не далеко не бедным попам и мулам и всем прочим "бедным" трудягам.
24 апреля, 23:10
Александр Невский
6510004
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