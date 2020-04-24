В ГД призвали освободить религиозные организации от оплаты ЖКХ на полгода

"Сейчас религиозные организации испытывают серьезные финансовые трудности. Сложившаяся ситуация требует срочного принятия дополнительных мер по расширению возможностей социального служения религиозных организаций и в оказании помощи нуждающимся в ней категориям граждан. Поэтому представляется целесообразной отмена оплаты централизованными религиозными организациями и учрежденными ими добровольческими организациями сроком на 6 месяцев коммунальных платежей, в частности электричества, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Необходимо в дальнейшем снизить соответствующие тарифы либо предоставить субсидии на выплату таких платежей", - заявил депутат РИА Новости.