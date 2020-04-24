В ГД призвали освободить религиозные организации от оплаты ЖКХ на полгода

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов обратился к губернаторам с просьбой освободить религиозные организации от коммунальных платежей на полгода из-за резкого падения пожертвований граждан и бизнеса на фоне распространения коронавируса.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе видеоконференции депутатов с министром энергетики Александром Новаком предложил ввести льготный тариф на электроэнергию для религиозных организаций.
"Сейчас религиозные организации испытывают серьезные финансовые трудности. Сложившаяся ситуация требует срочного принятия дополнительных мер по расширению возможностей социального служения религиозных организаций и в оказании помощи нуждающимся в ней категориям граждан. Поэтому представляется целесообразной отмена оплаты централизованными религиозными организациями и учрежденными ими добровольческими организациями сроком на 6 месяцев коммунальных платежей, в частности электричества, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Необходимо в дальнейшем снизить соответствующие тарифы либо предоставить субсидии на выплату таких платежей", - заявил депутат РИА Новости.
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