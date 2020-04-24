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Религия и мировоззрение
2020-04-24T22:48
https://ria.ru/20200424/1570547174.html
УПЦ считает пожары в церквях террором
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РИА Новости

УПЦ считает пожары в церквях террором

22:48 24.04.2020
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© Фото : Харьковская епархия Пожар в Свято-Николаевском храме города Люботина
 Пожар в Свято-Николаевском храме города Люботина
© Фото : Харьковская епархия
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь назвала террором пожары в своих приходах и просит президента страны Владимира Зеленского взять под личный контроль расследование таких случаев, сообщил управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Ранее одесское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщило, что в ночь на пятницу в Одессе произошел пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ, травмы получил священнослужитель, который помогал тушить огонь, сгорело две машины и хозяйственная постройка. Возбуждено уголовное дело.
"Я не побоюсь назвать произошедшее террором. Ведь и в Одессе, и в подобных случаях на Буковине, Сумщине и Ровенщине под прямую угрозу была поставлена жизнь многих людей. И этот момент однозначно нельзя оставить без должного внимания и реагирования… Было бы важно, чтобы президент Украины взял под личный контроль ход соответствующих расследований, а также поручил проинформировать его о результатах дел по актам вандализма и нападений на храмы УПЦ в предыдущие пять лет", - заявил Антоний на странице в соцсети Facebook.
По его словам, пожар в Свято-Успенском монастыре стал за последние две недели уже четвертым подобным инцидентом. Он отметил, что во время пожара в одесском монастыре удалось отбросить бутылку с зажигательной смесью от машины, которая стояла возле газовой трубы. Это помогло избежать большого числа жертв среди монахов.
"В экспертной среде прошла информация о том, что накануне Пасхи офис президента спустил некоторым СМИ "темник", в котором указал на необходимость активной дискредитации УПЦ и Блаженнейшего Митрополита Онуфрия (поскольку он, в частности, так и не призвал прихожан молиться на праздник исключительно дома). Мы очень надеемся на то, что это не более чем непроверенные данные. Однако если упомянутая информация все же является правдой, то возникает вопрос – знает ли президент, что определенные представители его офиса используют далекую от норм закона и морали методику?" - добавил митрополит.
Антоний считает, что Зеленскому нужно дать поручение о проверке ряда СМИ на предмет дискриминации по религиозному признаку и разжиганию межконфессиональной вражды.
Агрессия и давление на каноническую Украинскую православную церковь усилились после создания в стране так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) – раскольнической организации, образованной в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
Пожарная служба Украины
24 апреля, 10:24Религия и мировоззрение
В Одессе вспыхнул пожар на территории мужского монастыря УПЦ
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЗеленскийОдессаУкраинаВ мире
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