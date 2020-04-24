УПЦ считает пожары в церквях террором

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь назвала террором пожары в своих приходах и просит президента страны Владимира Зеленского взять под личный контроль расследование таких случаев, сообщил управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Ранее одесское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщило, что в ночь на пятницу в Одессе произошел пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ, травмы получил священнослужитель, который помогал тушить огонь, сгорело две машины и хозяйственная постройка. Возбуждено уголовное дело.

"Я не побоюсь назвать произошедшее террором. Ведь и в Одессе, и в подобных случаях на Буковине, Сумщине и Ровенщине под прямую угрозу была поставлена жизнь многих людей. И этот момент однозначно нельзя оставить без должного внимания и реагирования… Было бы важно, чтобы президент Украины взял под личный контроль ход соответствующих расследований, а также поручил проинформировать его о результатах дел по актам вандализма и нападений на храмы УПЦ в предыдущие пять лет", - заявил Антоний на странице в соцсети Facebook.

По его словам, пожар в Свято-Успенском монастыре стал за последние две недели уже четвертым подобным инцидентом. Он отметил, что во время пожара в одесском монастыре удалось отбросить бутылку с зажигательной смесью от машины, которая стояла возле газовой трубы. Это помогло избежать большого числа жертв среди монахов.

"В экспертной среде прошла информация о том, что накануне Пасхи офис президента спустил некоторым СМИ "темник", в котором указал на необходимость активной дискредитации УПЦ и Блаженнейшего Митрополита Онуфрия (поскольку он, в частности, так и не призвал прихожан молиться на праздник исключительно дома). Мы очень надеемся на то, что это не более чем непроверенные данные. Однако если упомянутая информация все же является правдой, то возникает вопрос – знает ли президент, что определенные представители его офиса используют далекую от норм закона и морали методику?" - добавил митрополит.

Антоний считает, что Зеленскому нужно дать поручение о проверке ряда СМИ на предмет дискриминации по религиозному признаку и разжиганию межконфессиональной вражды.