Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T23:29
https://ria.ru/20200424/1570547091.html
Переболевший COVID-19 пациент раскрыл факты о ситуации в "Склифе"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569922128_0:167:1600:1067_1036x0_80_0_0_00c0ed09e107e8f4e33d9522072137a0.jpg
РИА Новости

Переболевший COVID-19 пациент раскрыл факты о ситуации в "Склифе"

22:44 24.04.2020 (обновлено: 23:29 24.04.2020)
93206
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве
Сотрудник в лаборатории научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Перенесший коронавирусную инфекцию россиянин рассказал "МК", как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
В разговоре с журналистами 35-летний Александр Саломасов отметил, что 27 марта он проснулся с высокой температурой. Врачи скорой взяли у него анализ на коронавирус и посоветовали обратиться в местную поликлинику. В случае положительного результата с Саломасовым должны были связаться по телефону, однако звонка не последовало.
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
24 апреля, 19:50Распространение нового коронавируса
Инфекционисты оценили идею ослабить самоизоляцию в России
Состояние больного не улучшалось, а у одного из знакомых нашли коронавирус. В итоге врачи скорой помощи во время повторного вызова решили госпитализировать мужчину в "Склиф".
По словам Саломасова, он был в числе первых пациентов с коронавирусом, которых лечили в НИИ. Ему сделали компьютерную томографию, повторно протестировали на COVID-19, диагностировали двустороннюю пневмонию и нашли коронавирус.
"С лекарствами, антисептиками в палате, водой (бутылки по 0,5 каждому в любом количестве по первой просьбе) и другим вообще никаких проблем не возникало. Всеми защитными средствами наши врачи снабжены. Кормили на убой. Да, это, конечно, не ресторан, но лично мне всего хватало, и потребности в еде не было", — рассказал он, добавив, что диабетикам давали отдельное питание.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Саломасов отметил, что обход совершали лечащие врачи, а также специалисты других направлений и даже руководитель больницы.
"Если у кого прыгает сахар или температура, от пациентов вообще не отходили, пока им не станет легче. Доходило до того, что вечером каждому звонила врач и интересовалась самочувствием", — цитирует его "МК".
Каждый день у пациента брали кровь на анализы, а за две недели сделали три томографии.
Саломасов рассказал, что не входил в группу риска по коронавирусу, а кроме того, активно занимался спортом, однако болезнь все же его настигла. При этом, по мнению мужчины, именно регулярные физические нагрузки помогли ему перенести вирус в относительно легкой форме.
Опрос
Как вам на самоизоляции?
Проголосовали:284369
6 апреля, 10:40
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, почти 182 тысячи умерли.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция и Германия. Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 68 622 человек (большинство их них — в столице).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
149134111358
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Популярные комментарии
Странное уточнение о наличии воды, форме бутылки... К чему бы это?
24 апреля, 23:19
ОЛОлег Ливанов
16700120
Естественно хотелось - температура высокая, думаю маленькие бутылки - чтобы удобнее пить было, там же вся посуда разовая.
25 апреля, 00:22
Александр Смирнов
2710102
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:16Турция продолжает установку С-400, заявил глава секретариата оборонпрома
12:16Дочь Кантарии: Россия всегда помнит и чтит героев Великой Отечественной
12:15Путин и Меркель подтвердили настрой на конструктивные отношения
12:15Путин призвал защищать правду о войне
12:15В Иркутской области спасатели сняли с льдины четырех подростков
12:15Число умерших пациентов с CОVID-19 в Брянской области выросло до 17
12:12Путин обратился к австрийцам с посланием
12:11Путин поздравил народы Грузии и Украины с 75-летием Победы
12:11Путин направил Макрону послание по случаю 75-й годовщины Победы
12:08Путин направил Джонсону поздравления по случаю Дня Победы
12:06Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
12:06Рынок в Ухане мог ускорить распространение коронавируса, заявили в ВОЗ
12:04Путин и Меркель договорились о взаимной помощи в борьбе с COVID-19
12:04Экс-министр здравоохранения Греции умер от коронавируса
12:04Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи
12:01Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи
12:00Путин и Меркель заявили о важности сохранения исторической памяти
11:59В Армении сторонники Кочаряна собрались у здании суда
11:59РСТ предлагает временно отменить фингарантии туроператоров
11:59В московском метро будут звучать поздравления с Днем Победы
Лента новостейМолния