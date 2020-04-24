Переболевший COVID-19 пациент раскрыл факты о ситуации в "Склифе"

В разговоре с журналистами 35-летний Александр Саломасов отметил, что 27 марта он проснулся с высокой температурой. Врачи скорой взяли у него анализ на коронавирус и посоветовали обратиться в местную поликлинику. В случае положительного результата с Саломасовым должны были связаться по телефону, однако звонка не последовало.

Состояние больного не улучшалось, а у одного из знакомых нашли коронавирус. В итоге врачи скорой помощи во время повторного вызова решили госпитализировать мужчину в "Склиф".

По словам Саломасова, он был в числе первых пациентов с коронавирусом, которых лечили в НИИ. Ему сделали компьютерную томографию, повторно протестировали на COVID-19, диагностировали двустороннюю пневмонию и нашли коронавирус.

"С лекарствами, антисептиками в палате, водой (бутылки по 0,5 каждому в любом количестве по первой просьбе) и другим вообще никаких проблем не возникало. Всеми защитными средствами наши врачи снабжены. Кормили на убой. Да, это, конечно, не ресторан, но лично мне всего хватало, и потребности в еде не было", — рассказал он, добавив, что диабетикам давали отдельное питание.

Саломасов отметил, что обход совершали лечащие врачи, а также специалисты других направлений и даже руководитель больницы.

"Если у кого прыгает сахар или температура, от пациентов вообще не отходили, пока им не станет легче. Доходило до того, что вечером каждому звонила врач и интересовалась самочувствием", — цитирует его "МК".

Каждый день у пациента брали кровь на анализы, а за две недели сделали три томографии.

Саломасов рассказал, что не входил в группу риска по коронавирусу, а кроме того, активно занимался спортом, однако болезнь все же его настигла. При этом, по мнению мужчины, именно регулярные физические нагрузки помогли ему перенести вирус в относительно легкой форме.

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