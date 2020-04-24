Число умерших с COVID-19 в Воронежской области выросло до восьми человек

ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Число умерших с COVID-19 в Воронежской области выросло в регионе до восьми человек, сообщает облправительство.
По данным на утро пятницы, в регионе было семь летальных случаев среди пациентов с подтвержденным COVID-19. Ранее в пятницу сообщалось, что в больнице скорой медицинской помощи №8 Воронежа скончалась женщина 1938 года рождения. Ее предварительный анализ на коронавирус дал положительный результат. У пациентки была патология сердечно-сосудистой системы. В больницу женщина поступила с внебольничной пневмонией.
"Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 291. Умерли (диагноз подтвержден): 8. Выздоровели и выписаны: 38", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.