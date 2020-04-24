Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
"Было проведено интересное исследование. Были исследованы T-клетки на их реактивность к новому коронавирусу - к вирусу SARS-CoV-2 у пациентов, перенесших инфекцию. Но исследовали и пациентов, которые не перенесли заболевание. То есть Т-клетки, которые собирались у пациентов до этой эпидемии. Удивительным образом, хотя многих, кто этим занимается, это и не удивило, было установлено, что у 34% (этих) пациентов были реактивные Т-клетки, хотя у них никогда не было контакта с SARS-CoV-2", - заметил Дростен, выступая с традиционным комментарием в рамках подкаста на телеканале NDR.
По словам эксперта, упомянутые им исследования в лаборатории берлинской клиники Charite показали, что ряд коронавирусов, вызывающих простуду, "имеют сходные участки" с COVID-19 и "могут стимулировать Т-клетки", которые "до определенной степени" противостоят как коронавирусам, вызывающим простуду, так и SARS-CoV-2.
Таким образом, сказал Дростен, результаты исследования не позволяют сделать обобщение о том, что 34% населения могут иметь иммунитет против нового коронавируса, в результате чего "пандемия завершится быстрее". Однако он обратил внимание на "очень мягкие и незаметные случаи заболевания", и это может быть объяснено наличием иммунитета у некоторой части населения, возникшего в результате заболевания другими видами коронавирусов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
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