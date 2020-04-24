Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

По словам эксперта, упомянутые им исследования в лаборатории берлинской клиники Charite показали, что ряд коронавирусов, вызывающих простуду, "имеют сходные участки" с COVID-19 и "могут стимулировать Т-клетки", которые "до определенной степени" противостоят как коронавирусам, вызывающим простуду, так и SARS-CoV-2.

Таким образом, сказал Дростен, результаты исследования не позволяют сделать обобщение о том, что 34% населения могут иметь иммунитет против нового коронавируса, в результате чего "пандемия завершится быстрее". Однако он обратил внимание на "очень мягкие и незаметные случаи заболевания", и это может быть объяснено наличием иммунитета у некоторой части населения, возникшего в результате заболевания другими видами коронавирусов.