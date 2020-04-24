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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T06:33
https://ria.ru/20200424/1570546707.html
Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568885067_0:286:3057:2006_1036x0_80_0_0_256795f520371be607846eede7eb7695.jpg
РИА Новости

Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

22:18 24.04.2020 (обновлено: 06:33 25.04.2020)
185293
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВрач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус
Врач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
"Было проведено интересное исследование. Были исследованы T-клетки на их реактивность к новому коронавирусу - к вирусу SARS-CoV-2 у пациентов, перенесших инфекцию. Но исследовали и пациентов, которые не перенесли заболевание. То есть Т-клетки, которые собирались у пациентов до этой эпидемии. Удивительным образом, хотя многих, кто этим занимается, это и не удивило, было установлено, что у 34% (этих) пациентов были реактивные Т-клетки, хотя у них никогда не было контакта с SARS-CoV-2", - заметил Дростен, выступая с традиционным комментарием в рамках подкаста на телеканале NDR.
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По словам эксперта, упомянутые им исследования в лаборатории берлинской клиники Charite показали, что ряд коронавирусов, вызывающих простуду, "имеют сходные участки" с COVID-19 и "могут стимулировать Т-клетки", которые "до определенной степени" противостоят как коронавирусам, вызывающим простуду, так и SARS-CoV-2.
Таким образом, сказал Дростен, результаты исследования не позволяют сделать обобщение о том, что 34% населения могут иметь иммунитет против нового коронавируса, в результате чего "пандемия завершится быстрее". Однако он обратил внимание на "очень мягкие и незаметные случаи заболевания", и это может быть объяснено наличием иммунитета у некоторой части населения, возникшего в результате заболевания другими видами коронавирусов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Потихоньку сворачивают фейк о короне.
25 апреля, 07:24
Серёжа Ш
42220017
Скажу так... Вот именно поэтому Немцы и побеждают эту болезнь...
25 апреля, 07:16
Юрий Иванов
2921012
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