Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Разрабатываемые в Разрабатываемые в США "умные" прицелы существенно повысят эффективность стрелкового оружия, подобные приспособления нужно создавать и в России, так как даже боевые возможности выпущенной в прошлом веке СВД с таким прицелом ощутимо возрастут, считает эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер

Ранее сообщалось, что Сухопутные силы США разместили заказ на разработку "умных" прицелов для автоматических винтовок калибра 6,8 миллиметра следующего поколения. Согласно материалам закупки, американские компании L3Harris Technologies и Vortex Optics получили по 8,8 миллиона долларов каждая на разработку перспективных прицелов, которые автоматически корректируют прицеливание в соответствии с заданным расстоянием до цели и типом боеприпаса.

"Современные возможности стрелкового оружия практически уперлись в потолок, определяемый законами физики. Дальше как-то повышать эффективность оружия можно либо что-то делая с патроном, либо совершенствуя прицельные приспособления. Если говорить о патронах, то увеличение калибра и могущества влечет за собой повышение массы и, как следствие, уменьшение носимого боекомплекта. Поэтому, помимо попыток создать новое оружие и обойти законы физики, США начали разработку новых прицельных приспособлений", - сказал Попенкер.

Он отметил, что в последних военных конфликтах расход патронов был "совершенно чудовищным, а в цель попадает очень низкий процент пуль.

"Здесь можно привести в пример войну во Вьетнаме , где в среднем на одного убитого противника около 10 тысяч патронов расходовалось, в нынешних локальных конфликтах цифра примерно близкая. Соответственно, все сводится к тому, что, каким бы эффективным ни было оружие, в руках человека, не умеющего с ним обращаться, оно превращается в дубину", - пояснил эксперт.

По его словам, оптический прицел с переменной кратностью нужен в первую очередь для того, чтобы увидеть цель на большой и средней дистанции.

"Но увидеть мало, в нее нужно попасть. На пулю действует сила гравитации, ветер и так далее. Для эффективного поражения цели необходимо делать поправку на дальность, которую нужно как-то определить. Расстояние в 300-400 метров на глаз, да еще по кратковременно появляющейся цели определить крайне трудно", - отметил собеседник агентства.

Попенкер подчеркнул, что новая разработка, которую заказали военные США, позволит за счет лазерного дальномера определить расстояние до цели, а зашитый в прицел компьютер, зная типа патрона и его баллистические свойства, сделает соответствующие поправки на температуру, дальность и так далее.

"То есть, как только противник появляется в поле зрения, стрелок наводит на него точку прицела и, не задумываясь о поправках, стреляет. В перспективе к определению дальности и расчету баллистической траектории может добавиться поправка на ветер, но это крайне сложно", - сказал эксперт.

Говоря о необходимости разработки таких систем в России, он предположил, что это тот случай, когда с небольшим риском можно получить существенный прирост боевых возможностей оружия.