Число случаев заражения коронавирусом в мире возросло до 2,6 миллиона

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 2 626 321, умерли более 181 тысячи человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным ВОЗ, за сутки в мире было зарегистрировано 81 529 новых случаев заражения и 6260 смертей.
Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 284 216).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.