Число зараженных коронавирусом сотрудников ООН достигло 284

ООН, 24 апр - РИА Новости. Число сотрудников ООН, заболевших коронавирусом по всему миру, составляет 284, заявил в ходе видеобрифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"По данным на вчерашний вечер, было всего 284 случая среди ООН по всему миру", - сказал Дюжаррик.
По его словам, в составе секретариата ООН, включая миротворческие, полевые и политические миссии, 43 заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.