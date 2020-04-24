В Подмосковье сделаны все ужесточения на фоне COVID-19, заявил Воробьев

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что все ужесточения на фоне коронавируса в регионе уже сделаны.
"Все ужесточения уже сделаны и каждый человек, каждая семья, наверное, понимает, чем рискует и он сам, если идет в толпу, на шашлыки. Я надеюсь, что каждый будут соблюдать правила дистанцирования, изоляции, защитных средств, чтобы не допустить распространения этой заразы", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что регион каждый день падает по приросту больных COVID-19 на 1-2%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.