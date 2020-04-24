Президент Молдавии допустил, что за действиями оппозиции стоит Плахотнюк

КИШИНЕВ, 24 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что оппозиция пытается приостановить законы о поправках в бюджет, чтобы захватить государственные институты, он полагает, что за этим может стоять объявленный в розыск олигарх Владимир Плахотнюк.
Парламент Молдавии 23 апреля одобрил пакет экономических мер по поддержке населения на фоне кризиса из-за коронавируса. Также из-за пандемии был пересмотрен госбюджет на 2020 год, дефицит в 900 миллионов долларов планируют компенсировать в том числе за счет кредита от РФ. При этом Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
"Касательно приостановления некоторых законов — мы видим политическую игру, знаем, кто ее ведет — Шор (бизнесмен Илан Шор - ред.), Канду (экс-спикер парламента Андриан Канду - ред.), возможно и Плахотнюк за их спинами. Кто-то пытается снова захватить государственные институты, мы один раз уже избавились от олигархов и сделаем это снова", - заявил Додон в эфире телеканала Moldova 1.
Президент отметил, что запрос о возможном аннулировании закона о поправках в госбюджет, а также пакета экономических мер, может быть зарегистрирован в КС в понедельник. "Наши оппоненты думают, что чем хуже для людей, тем лучше для них, если будет больше мертвецов в стране, больше случаев коронавируса, то они будут счастливы, они атакуют эти законы, поскольку у них есть свои интересы. Я уже слышал сегодня заявления, что президент и правительство должны уйти в отставку, то есть они просто хотят дестабилизировать ситуацию", - добавил Додон.
23 апреля, 20:48Сказано в эфиреУсугубляют положение. Политолог о решении суда Молдавии по кредиту от РФКонституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении страной кредита от России на 200 миллионов евро, удовлетворив соответствующий запрос оппозиции. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов рассказал, что стоит за этим решением.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро. Плахотнюк покинул страну в начале июня прошлого года, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, 30 июля 2019 года отказался от мандата депутата.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.