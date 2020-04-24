Президент Молдавии допустил, что за действиями оппозиции стоит Плахотнюк

КИШИНЕВ, 24 апр — РИА Новости. Президент Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что оппозиция пытается приостановить законы о поправках в бюджет, чтобы захватить государственные институты, он полагает, что за этим может стоять объявленный в розыск олигарх Владимир Плахотнюк

Парламент Молдавии 23 апреля одобрил пакет экономических мер по поддержке населения на фоне кризиса из-за коронавируса. Также из-за пандемии был пересмотрен госбюджет на 2020 год, дефицит в 900 миллионов долларов планируют компенсировать в том числе за счет кредита от РФ. При этом Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.

"Касательно приостановления некоторых законов — мы видим политическую игру, знаем, кто ее ведет — Шор (бизнесмен Илан Шор - ред.), Канду (экс-спикер парламента Андриан Канду - ред.), возможно и Плахотнюк за их спинами. Кто-то пытается снова захватить государственные институты, мы один раз уже избавились от олигархов и сделаем это снова", - заявил Додон в эфире телеканала Moldova 1

Президент отметил, что запрос о возможном аннулировании закона о поправках в госбюджет, а также пакета экономических мер, может быть зарегистрирован в КС в понедельник. "Наши оппоненты думают, что чем хуже для людей, тем лучше для них, если будет больше мертвецов в стране, больше случаев коронавируса, то они будут счастливы, они атакуют эти законы, поскольку у них есть свои интересы. Я уже слышал сегодня заявления, что президент и правительство должны уйти в отставку, то есть они просто хотят дестабилизировать ситуацию", - добавил Додон.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро. Плахотнюк покинул страну в начале июня прошлого года, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, 30 июля 2019 года отказался от мандата депутата.