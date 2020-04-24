В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет. У 34-летнего пациента установлен диагноз "двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом". Также он страдал сахарным диабетом", — говорится в сообщении.

У большинства скончавшихся пациентов были сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Всего сахарный диабет был у десяти умерших.

Накануне число погибших от COVID-19 в столице за сутки составило 37 человек.

Вспышки коронавируса произошли практически во всех странах мира. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, почти 182 тысячи умерли.

Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 68 622 человек, более пяти тысяч человек выздоровели.

В большинстве регионов страны действует режим изоляции для всех, в столице также работает система пропусков. Власти призывают россиян не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее 1,5 метра от других людей.