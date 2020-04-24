Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 444 человек

ТБИЛИСИ, 24 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 444, выздоровели 132 человека, сообщается в пятницу на специальном сайте по мониторингу заболевания.
В пятницу сообщалось о 432 заболевших.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 444, среди них выздоровели - 132, смертельных случаев - пять, в режиме карантина находятся 5888 человек, под наблюдением 571, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - сообщается на сайте.
Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, Нацбанка, беременные женщины и дети.
В Грузии из-за коронавируса действует чрезвычайное положение до 22 мая, а так же комендантский час с 21.00 до 6.00 (20.00 до 5.00 мск). Введены ряд ограничений, в том числе на функционирование транспортных средств, закрыты торговые центры, рестораны, гостиницы, запрещен въезд и выезд в крупные города. Мношие граждане перешли на дистанционный режим работы, ученики - на дистанционное обучение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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