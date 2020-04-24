Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 444 человек

"Подтвержденных случаев инфицирования – 444, среди них выздоровели - 132, смертельных случаев - пять, в режиме карантина находятся 5888 человек, под наблюдением 571, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - сообщается на сайте.

В Грузии из-за коронавируса действует чрезвычайное положение до 22 мая, а так же комендантский час с 21.00 до 6.00 (20.00 до 5.00 мск). Введены ряд ограничений, в том числе на функционирование транспортных средств, закрыты торговые центры, рестораны, гостиницы, запрещен въезд и выезд в крупные города. Мношие граждане перешли на дистанционный режим работы, ученики - на дистанционное обучение.