Число заболевших коронавирусом в Калужской области превысило 500 человек

ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. COVID-19 подтвердился к вечеру пятницы еще у 15 жителей Калужской области, общее число заболевших выросло до 513, сообщило правительство региона.
По данным на утро 24 апреля, в регионе было 498 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 14 человек выздоровели, восемь умерли.
"Актуальная информация на 19.00 (мск). Случаев заболевания коронавирусной инфекцией - 513. Семнадцать человек выздоровело", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.