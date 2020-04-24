В Москве нарушения режима нахождения на улице рассмотрят индивидуально

Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Все случаи нарушения режима нахождения на улице без наличия законного основания будут рассматриваться индивидуально в досудебном порядке, сообщил РИА Новости в пятницу начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Ранее в СМИ появилась информация, что в столице прекратили административное дело за выгул собаки в 500 метрах от дома.

"Все случаи будут рассматриваться индивидуально. Рассмотрение в досудебном порядке инспектором объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) города Москвы , которое является уполномоченным органом по рассмотрению административных протоколов, которые составляют сотрудники полиции при нарушении режима нахождения на улице без предусмотренного законом основания", - сообщил Данчиков.

Он напомнил, что указом мэра Москвы установлено ограничение по передвижению для жителей Москвы, и там четко указаны случаи, когда и как можно передвигаться.