Хор из Австралии спел "На поле танки грохотали" в условиях самоизоляции

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Австралийский мужской хор Dustyesky спел советскую военную песню "На поле танки грохотали". Композицию опубликовал телеканал RT.
Из-за пандемии коронавируса участники коллектива находятся в самоизоляции, поэтому каждый из них сделал отдельную запись.
По словам одного из основателей Dustyesky Эндрю Свэйна, сейчас хор старается выбирать для исполнения песни, "полные боли и отчаяния", чтобы люди могли прочувствовать любовь и радость, которые есть в них.
Участники коллектива не говорят на русском языке, они заучивают тексты иностранных композиций на слух, а их смысл узнают из переводов.
Пандемия коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2 распространился практически по всему миру. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, почти 182 тысячи умерли.
Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 68 622 человек (большинство их них - в Москве), 615 скончались, 5568 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.