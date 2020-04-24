Хор из Австралии спел "На поле танки грохотали" в условиях самоизоляции

Из-за пандемии коронавируса участники коллектива находятся в самоизоляции, поэтому каждый из них сделал отдельную запись.

По словам одного из основателей Dustyesky Эндрю Свэйна, сейчас хор старается выбирать для исполнения песни, "полные боли и отчаяния", чтобы люди могли прочувствовать любовь и радость, которые есть в них.