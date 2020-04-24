На борту эсминца ВМС США у 18 моряков обнаружили коронавирус

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Коронавирус на ракетном эсминце Коронавирус на ракетном эсминце США "Кидд" (USS Kidd) обнаружен уже у 18 моряков, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-морских сил.

Ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил журналистам, что заболевание было выявлено у одного из моряков, которого доставили в больницу в город Сан-Антонио в штате Техас , после чего стали обследовать остальных членов команды.

"По данным на это утро (пятницы), еще 17 моряков сдали положительный тест. Проверка продолжается, и мы ожидаем новых случаев", - сказали в пресс-службе.

Общее число членов экипажа не уточняется. На эсминце "Кидд" оно, согласно нормативу, составляет 380 человек.

В пресс-службе также уточнили, что корабль находился в зоне ответственности 4-го флота США в рамках оказания помощи Южному командованию США, а сейчас направляется в порт, где пройдет санитарную обработку.

В какой именно операции был задействован эсминец не сообщается, но 1 апреля США начали крупную антинаркотическую операцию с участием эсминцев в Карибском бассейне, направленную в том числе против властей Венесуэлы , которых Вашингтон обвиняет в наркоторговле.