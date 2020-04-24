Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Передача коронавируса от человека к человеку прекратится, когда у 60% населения появится иммунитет, об этом заявила главав интервью каналу..

Она отметила, что иммунитет может возникнуть после болезни или в результате вакцинации, в таком случае все эпидпроцессы становятся менее активными.