Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Передача коронавируса от человека к человеку прекратится, когда у 60% населения появится иммунитет, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1"..
Она отметила, что иммунитет может возникнуть после болезни или в результате вакцинации, в таком случае все эпидпроцессы становятся менее активными.
Попова также сообщила, что в России начинается популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу, первой будет Москва.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.