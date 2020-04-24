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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T23:26
https://ria.ru/20200424/1570545602.html
Роспотребнадзор назвал отличительные признаки эпидемии COVID-19 в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор назвал отличительные признаки эпидемии COVID-19 в России

21:16 24.04.2020 (обновлено: 23:26 24.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр РИА Новости. Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Во-первых, у нас невысокое количество заболевших на численность, интенсивные показатели на сто тысяч населения, мы в шестом десятке всех стран сегодня, и у нас, конечно, меньше единицы сегодня смертность", — рассказала она в интервью каналу "Россия 1".
Она подчеркнула, что Россия — одна из немногих, а может быть, вообще единственная страна, где у половины инфицированных не проявляются симптомы.
По словам Поповой, после появления COVID-19 в мире наступила новая реальность.
"К нам пришел вирус, который, очевидно, намеревается остаться с нами надолго, может быть, навсегда. И мы сегодня вырабатываем те правила, по которым мы будем жить", — отметила она.
Сейчас, добавила главный санитарный врач, предприняты меры для того, чтобы разорвать максимум цепочек, чтобы вирус не распространялся.
"Тенденции есть, они обнадеживающие. Но если сегодня мы допустим малейшую ошибку и перестанем соблюдать эти ограничения и требования, мы можем вернуться к той точке, от которой мы стартовали, и снова вводить какие-то ограничения", — подчеркнула она.
Коронавирус SARS-CoV-2 распространился практически по всему миру. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, почти 182 тысячи умерли.
Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 68 622 человек (большинство их них — в Москве), 615 пациентов скончались, более пяти тысяч человек уже выздоровели.
В большинстве регионов страны действует режим изоляции для всех, в столице также работает система пропусков. Власти призывают россиян не покидать свои дома без необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Если бы не ужесточали - были бы на уровне Италии или США. Вам этого надо?
24 апреля, 21:42
Александр Смирнов
20000011
А меры и штрафы всё ужесточают,- нестыковочка. (
24 апреля, 21:22
yozhik_2000
1010007
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