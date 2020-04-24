Роспотребнадзор назвал отличительные признаки эпидемии COVID-19 в России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Во-первых, у нас невысокое количество заболевших на численность, интенсивные показатели на сто тысяч населения, мы в шестом десятке всех стран сегодня, и у нас, конечно, меньше единицы сегодня смертность", — рассказала она в интервью каналу "Россия 1"

Она подчеркнула, что Россия — одна из немногих, а может быть, вообще единственная страна, где у половины инфицированных не проявляются симптомы.

По словам Поповой, после появления COVID-19 в мире наступила новая реальность.

"К нам пришел вирус, который, очевидно, намеревается остаться с нами надолго, может быть, навсегда. И мы сегодня вырабатываем те правила, по которым мы будем жить", — отметила она.

Сейчас, добавила главный санитарный врач, предприняты меры для того, чтобы разорвать максимум цепочек, чтобы вирус не распространялся.

"Тенденции есть, они обнадеживающие. Но если сегодня мы допустим малейшую ошибку и перестанем соблюдать эти ограничения и требования, мы можем вернуться к той точке, от которой мы стартовали, и снова вводить какие-то ограничения", — подчеркнула она.

Коронавирус SARS-CoV-2 распространился практически по всему миру. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, почти 182 тысячи умерли.

Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 68 622 человек (большинство их них — в Москве), 615 пациентов скончались, более пяти тысяч человек уже выздоровели.

В большинстве регионов страны действует режим изоляции для всех, в столице также работает система пропусков. Власти призывают россиян не покидать свои дома без необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.