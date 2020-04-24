Сервис Gett заблокировал таксиста, силой высадившего пассажирку в Москве

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сервис заказа такси Сервис заказа такси Gett заблокировал в своей системе водителя, который применил силу и высадил пассажирку в Москве , правоохранителям оказывается содействие в расследовании, при этом клиент не имеет претензий к компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Gett.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, как водитель такси силой вытащил женщину из автомобиля, после чего несколько раз ее ударил. Сообщалось, что таксист якобы не смог считать QR-код цифрового пропуска пассажирки. Власти Москвы потребовали от агрегаторов всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска. Московская полиция начала проверку по этому факту, в МВД поступили заявления от обоих участников конфликта. Позднее в Telegram-канале Mash появилось видео, где видно, что пассажирка первая применила силу.

"Происшествие можно расценивать как конфликт между физическими лицами, который начался с того, что водитель несколько раз пытался проверить валидность пропуска пассажира в приложении "Помощник Москвы". Код по каким-то причинам не был найден в базе, поэтому водитель отказался везти пассажира", - рассказали в сервисе.

Водитель заявил службе поддержки Gett, что в ответ на его просьбу получить новый пропуск или покинуть автомобиль клиент отказался выйти из машины, неоднократно оскорбил его и первым применил силу, тогда он вышел из себя.

Служба поддержки компании сообщила, что клиент претензий к Gett не имеет. "Несмотря на это мы считаем, что действия водителя не только не соответствуют стандартам качества сервиса, но и просто недопустимы. За применение силы к пассажиру, а также за работу без маски и перчаток водитель заблокирован в системе. Gett содействует правоохранительным органам, которые разбираются в инциденте, и предоставил всю необходимую информацию", - отметил собеседник агентства.

В компании пояснили, что все водители такси несут административную ответственность за перевозку пассажиров с недействительным пропуском, в данном случае водитель также действовал согласно указу мэра и инструкциям от департамента транспорта Москвы. Пока код не будет подтвержден, водитель не имеет права начать поездку, иначе он будет оштрафован, а при проверке и выявлении нарушения - заблокирован у агрегаторов, подчеркнули в пресс-службе.