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2020-04-25T04:17
https://ria.ru/20200424/1570545558.html
Сервис Gett заблокировал таксиста, силой высадившего пассажирку в Москве
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РИА Новости

Сервис Gett заблокировал таксиста, силой высадившего пассажирку в Москве

21:14 24.04.2020 (обновлено: 04:17 25.04.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобили службы "Яндекс Такси" в Москве
Автомобили службы Яндекс Такси в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сервис заказа такси Gett заблокировал в своей системе водителя, который применил силу и высадил пассажирку в Москве, правоохранителям оказывается содействие в расследовании, при этом клиент не имеет претензий к компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Gett.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, как водитель такси силой вытащил женщину из автомобиля, после чего несколько раз ее ударил. Сообщалось, что таксист якобы не смог считать QR-код цифрового пропуска пассажирки. Власти Москвы потребовали от агрегаторов всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска. Московская полиция начала проверку по этому факту, в МВД поступили заявления от обоих участников конфликта. Позднее в Telegram-канале Mash появилось видео, где видно, что пассажирка первая применила силу.

"Происшествие можно расценивать как конфликт между физическими лицами, который начался с того, что водитель несколько раз пытался проверить валидность пропуска пассажира в приложении "Помощник Москвы". Код по каким-то причинам не был найден в базе, поэтому водитель отказался везти пассажира", - рассказали в сервисе.

Водитель заявил службе поддержки Gett, что в ответ на его просьбу получить новый пропуск или покинуть автомобиль клиент отказался выйти из машины, неоднократно оскорбил его и первым применил силу, тогда он вышел из себя.
Служба поддержки компании сообщила, что клиент претензий к Gett не имеет. "Несмотря на это мы считаем, что действия водителя не только не соответствуют стандартам качества сервиса, но и просто недопустимы. За применение силы к пассажиру, а также за работу без маски и перчаток водитель заблокирован в системе. Gett содействует правоохранительным органам, которые разбираются в инциденте, и предоставил всю необходимую информацию", - отметил собеседник агентства.
В компании пояснили, что все водители такси несут административную ответственность за перевозку пассажиров с недействительным пропуском, в данном случае водитель также действовал согласно указу мэра и инструкциям от департамента транспорта Москвы. Пока код не будет подтвержден, водитель не имеет права начать поездку, иначе он будет оштрафован, а при проверке и выявлении нарушения - заблокирован у агрегаторов, подчеркнули в пресс-службе.
"Мы, как информационный сервис, регулярно напоминаем водителям и пассажирам о необходимости соблюдать правила: предоставлять пропуска для совершения поездки, соблюдать меры безопасности — носить перчатки и маски, которыми мы бесплатно обеспечиваем как водителей, так и курьеров Gett Delivery, и относиться с пониманием к введенным мерам социального дистанцирования и самоизоляции", - заключили в компании.
Автомобиль такси на одной из улиц в Москве
24 апреля, 13:59
СМИ показали видео избиения таксистом женщины из-за не читаемого QR-кода
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GettМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
да я понимаю, конечно, что после уже можно какие угодно доводы приводить... тут даже не эмоции, он вполне спокон на видео, тупо работать надо, не до таких... клиенток. жалко мужика, реально. это его единственный способ заработка, как пишут.
24 апреля, 22:31
Евгений Д
5600301
сервис пытается и нашим, и вашим... водитель действовал по правилам, но грубо. начала первая, но неправ он... надо было выйти из машины, закрыть двери и вызвать полицию. но для рабочего человека время - деньги.
24 апреля, 22:23
Евгений Д
21002510
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