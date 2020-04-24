В "Яндексе" прокомментировали драку таксиста и девушки в Москве

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Сервис онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси" заявляет, что, по данным компании, драка таксиста и пассажирки в Москве произошла не на заказе сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, как водитель такси силой вытащил женщину из автомобиля, после чего несколько раз ее ударил. Сообщалось, что таксист якобы не смог считать QR-код цифрового пропуска пассажирки. Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска. Московская полиция начала проверку по этому факту, в МВД поступили заявления от обоих участников конфликта.
"Насколько нам известно, эта ситуация произошла не на заказе "Яндекс.Такси". Насколько нам известно, девушка заказывала поездку через другой онлайн-сервис. Мы обеспокоены этим инцидентом, сейчас в деталях произошедшего предстоит разобраться полиции", - сказали в пресс-службе сервиса.
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