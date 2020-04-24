В "Яндексе" прокомментировали драку таксиста и девушки в Москве

"Насколько нам известно, эта ситуация произошла не на заказе "Яндекс.Такси". Насколько нам известно, девушка заказывала поездку через другой онлайн-сервис. Мы обеспокоены этим инцидентом, сейчас в деталях произошедшего предстоит разобраться полиции", - сказали в пресс-службе сервиса.