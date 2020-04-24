Вирусолог не ожидает большого роста заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Высокого подъема заболеваемости коронавирусом в будущем, скорее всего, не будет, опыт других стран показывает, что у 15-20% населения есть иммунитет, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Виталий Зверев.
"Те страны, которые заканчивают карантинные методы, постепенно из них выходят, они сейчас проанализировали иммунитет, который появился у населения. И мы можем уже предполагать, судя по исследованиям специалистов из других стран, что у нас где-то 15-20% будет иммунных, поэтому, когда пугают, что у нас опять будет такой высокий подъем заболеваемости, мне кажется, этого не надо бояться, все-таки такого, что было, сейчас не случится", - сказал Зверев на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Видео размещено на сайте правительства.
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