Попова допустила, что у переболевших COVID-19 будут проблемы со здоровьем

"Сегодня ученые говорили о том, что, возможно, мы сегодня не видим всех последствий этого заболевания, возможно, через какое-то время мы столкнемся с тем, что те, кто переболел или встретился с этим вирусом с клиническими проявлениями, будут иметь еще какие-то проблемы. Поэтому сегодня сохранить здоровье крайне важная задача", - сказала Попова на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, запись которого опубликована на сайте правительства РФ.