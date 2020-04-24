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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T01:29
https://ria.ru/20200424/1570544989.html
Попова заявила, что необходимо продлить режим самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:27:3134:1790_1036x0_80_0_0_964325ce0b4b0ca1ebf75daa0fa28906.jpg
РИА Новости

Попова заявила, что необходимо продлить режим самоизоляции

20:44 24.04.2020 (обновлено: 01:29 25.04.2020)
204467
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас Россией пройдено два инкубационных периода коронавируса, лишь после третьего периода можно будет говорить о возврате к нормальной жизни.
"Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер, всего два инкубационных периода для этого заболевания, два для того, чтобы остановить, окончательно быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало", - сказала Попова на совещании вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами, видео которого размещено на сайте правительства.
По словам Поповой, как минимум третий инкубационный период нужно очень четко соблюдать все те меры, которые были предписаны.
"Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли", - добавила глава Роспотребнадзора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
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Популярные комментарии
Да ладно. В середине мая просто перестанут об этом говорить по новостям, Собянин получит медаль, и все, забыв о коронавирусе, вновь изо дня в день станут говорить о Сирии, Украине и злых американцах.
24 апреля, 21:18
nnemetsms
24437215469
Не сомневаюсь в компетенции главного санитарного врача России, но для того, чтобы удержать население в режиме поквартирной изоляции в течение в предлагаемом третьем инкубационного периода, выработайте, наконец, мобилизующий формат информационно-разъяснительной работы для граждан и уберите из эфира раздражающую какофонию по поводу пандемии коронавируса.
24 апреля, 20:57
vv.p.neznamov
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