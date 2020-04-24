Попова заявила, что необходимо продлить режим самоизоляции

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас Россией пройдено два инкубационных периода коронавируса, лишь после третьего периода можно будет говорить о возврате к нормальной жизни.
"Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер, всего два инкубационных периода для этого заболевания, два для того, чтобы остановить, окончательно быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало", - сказала Попова на совещании вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами, видео которого размещено на сайте правительства.
По словам Поповой, как минимум третий инкубационный период нужно очень четко соблюдать все те меры, которые были предписаны.
"Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли", - добавила глава Роспотребнадзора.
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