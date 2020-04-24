Попова заявила, что необходимо продлить режим самоизоляции

По словам Поповой, как минимум третий инкубационный период нужно очень четко соблюдать все те меры, которые были предписаны.

"Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли", - добавила глава Роспотребнадзора.