Попова: в обозримом периоде нельзя сказать об отказе от самоизоляции

Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.
Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.
Пенсионерам, находящимся в группе риска, продукты и товары первой необходимости доставляют на дом.
Пенсионерам, находящимся в группе риска, продукты и товары первой необходимости доставляют на дом.
Россияне, которым приходится выходить на улицу, пользуются средствами индивидуальной защиты.
Россияне, которым приходится выходить на улицу, пользуются средствами индивидуальной защиты.
За соблюдением гражданами режима самоизоляции следят сотрудники полиции.
За соблюдением гражданами режима самоизоляции следят сотрудники полиции.
Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.
Сотрудники ГИБДД просят водителей предъявлять справку для работающих во время режима полной самоизоляции.
Сотрудники ГИБДД просят водителей предъявлять справку для работающих во время режима полной самоизоляции.
На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".
На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".
В Новосибирской области о необходимости соблюдать дистанцию напоминают с помощью специальных наклеек.
В Новосибирской области о необходимости соблюдать дистанцию напоминают с помощью специальных наклеек.
У курьеров работы прибавилось: по всей стране возросло число онлайн-заказов.
У курьеров работы прибавилось: по всей стране возросло число онлайн-заказов.
Во всех общественных местах людям напоминают о необходимости оставаться дома.
Во всех общественных местах людям напоминают о необходимости оставаться дома.
Это касается не только пешеходов, но и водителей.
Это касается не только пешеходов, но и водителей.
Важным этапом борьбы с инфекцией остается дезинфекционная обработка.
Важным этапом борьбы с инфекцией остается дезинфекционная обработка.
Санитарной обработке подвергаются подъезды в жилых помещениях.
Санитарной обработке подвергаются подъезды в жилых помещениях.
Регулярную дезинфекцию проходит общественный транспорт.
Регулярную дезинфекцию проходит общественный транспорт.
Чистят и обрабатывают также паркоматы и банкоматы.
Чистят и обрабатывают также паркоматы и банкоматы.
Санитарная обработка проходит даже в закрытых ресторанах и кафе.
Санитарная обработка проходит даже в закрытых ресторанах и кафе.
Из-за режима обязательной изоляции города опустели.
Из-за режима обязательной изоляции города опустели.
На улицах совсем немного машин и практически нет людей.
На улицах совсем немного машин и практически нет людей.
Режим нерабочих дней и самоизоляции в стране пока продолжается.
Режим нерабочих дней и самоизоляции в стране пока продолжается.
Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.
Пенсионерам, находящимся в группе риска, продукты и товары первой необходимости доставляют на дом.
Россияне, которым приходится выходить на улицу, пользуются средствами индивидуальной защиты.
За соблюдением гражданами режима самоизоляции следят сотрудники полиции.
Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.
Сотрудники ГИБДД просят водителей предъявлять справку для работающих во время режима полной самоизоляции.
На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".
В Новосибирской области о необходимости соблюдать дистанцию напоминают с помощью специальных наклеек.
У курьеров работы прибавилось: по всей стране возросло число онлайн-заказов.
Во всех общественных местах людям напоминают о необходимости оставаться дома.
Это касается не только пешеходов, но и водителей.
Важным этапом борьбы с инфекцией остается дезинфекционная обработка.
Санитарной обработке подвергаются подъезды в жилых помещениях.
Регулярную дезинфекцию проходит общественный транспорт.
Чистят и обрабатывают также паркоматы и банкоматы.
Санитарная обработка проходит даже в закрытых ресторанах и кафе.
Из-за режима обязательной изоляции города опустели.
На улицах совсем немного машин и практически нет людей.
Режим нерабочих дней и самоизоляции в стране пока продолжается.