Сопла на изготовку! Как Москва борется с вирусом

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, главная задача масштабных дезинфекций, которые регулярно проводятся в столице с конца марта, – профилактика распространения коронавирусной инфекции. "Будем проводить такие дезинфекции в городе столько, сколько будет необходимо. Все силы и средства для выполнения этой работы у нас есть", – пояснил Бирюков.