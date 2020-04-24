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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-04-24T20:45
https://ria.ru/20200424/1570544806.html
Сопла на изготовку! Как Москва борется с вирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570544290_0:146:3121:1902_1036x0_80_0_0_56b2a3840dfedd1de793276848226117.jpg
РИА Новости

Сопла на изготовку! Как Москва борется с вирусом

20:45 24.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрошедшая дезинфекция дорог и улиц в Москве стала уже пятой по счету с конца марта. Специалисты провели сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.
Автомобиль коммунальных служб дезинфицирует дороги и тротуары в центре Москвы.
1 из 10
Прошедшая дезинфекция дорог и улиц в Москве стала уже пятой по счету с конца марта. Специалисты провели сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа этот раз было задействовано более 4,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.
Автомобили коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
2 из 10
На этот раз было задействовано более 4,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ недоступных для техники местах обработка выполнялась вручную специальными комплексными бригадами.
Сотрудница коммунальной службы проводит дезинфекцию в центре Москвы
3 из 10
В недоступных для техники местах обработка выполнялась вручную специальными комплексными бригадами.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКак и в предыдущие разы, дезинфекция всех объектов проводилась с применением препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных и широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.
Автомобиль коммунальных служб дезинфицирует дороги и тротуары в центре Москвы
4 из 10
Как и в предыдущие разы, дезинфекция всех объектов проводилась с применением препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных и широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОсобое внимание было уделено обработке территорий лечебно-профилактических учреждений, участков перед входом в метро и зданий входных групп станций подземки, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта. Помимо этого, были тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Автомобиль коммунальных служб дезинфицирует дороги и тротуары в центре Москвы
5 из 10
Особое внимание было уделено обработке территорий лечебно-профилактических учреждений, участков перед входом в метро и зданий входных групп станций подземки, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта. Помимо этого, были тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий СысоевВ течение четырех часов дезинфицирующими препаратами были обработаны свыше 300 миллионов квадратных метров территорий.
Автомобили коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
6 из 10
В течение четырех часов дезинфицирующими препаратами были обработаны свыше 300 миллионов квадратных метров территорий.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Евгений ОдиноковКак отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, главная задача масштабных дезинфекций, которые регулярно проводятся в столице с конца марта, – профилактика распространения коронавирусной инфекции. "Будем проводить такие дезинфекции в городе столько, сколько будет необходимо. Все силы и средства для выполнения этой работы у нас есть", – пояснил Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7 из 10
Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, главная задача масштабных дезинфекций, которые регулярно проводятся в столице с конца марта, – профилактика распространения коронавирусной инфекции. "Будем проводить такие дезинфекции в городе столько, сколько будет необходимо. Все силы и средства для выполнения этой работы у нас есть", – пояснил Бирюков.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПо словам Бирюкова, специальная техника для таких работ не приобреталась. Используются поливомоечные машины, которые имеются на балансе города. "Дополнительно закупили только средства индивидуальной защиты для сотрудников – комбинезоны, респираторы, защитные очки и латексные перчатки, а также механизированные распылители вдобавок к тем, которые уже имеются во всех районных управляющих организациях", – сообщил он.
Автомобили коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
8 из 10
По словам Бирюкова, специальная техника для таких работ не приобреталась. Используются поливомоечные машины, которые имеются на балансе города. "Дополнительно закупили только средства индивидуальной защиты для сотрудников – комбинезоны, респираторы, защитные очки и латексные перчатки, а также механизированные распылители вдобавок к тем, которые уже имеются во всех районных управляющих организациях", – сообщил он.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений ОдиноковДезинфекция эффективна и снижает распространение вируса, пояснил Бирюков. "Это подтверждают и наши ученые, и опыт других стран, которые, как и мы, сейчас сражаются с новой инфекцией", – сказал заммэра.
Автомобиль коммунальных служб дезинфицирует дороги и тротуары в центре Москвы
9 из 10
Дезинфекция эффективна и снижает распространение вируса, пояснил Бирюков. "Это подтверждают и наши ученые, и опыт других стран, которые, как и мы, сейчас сражаются с новой инфекцией", – сказал заммэра.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Григорий СысоевКстати, ознакомиться с процессом санитарной обработки Москвы захотели и иностранные журналисты. Например, то, как происходит масштабная дезинфекция возле здания МГУ, приехали снять на камеру и фотоаппарат сотрудники агентства китайского агентства "Синьхуа", грузинского телеканала "Имеди" и казахстанского канала "Хабар".
Автомобили коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
10 из 10
Кстати, ознакомиться с процессом санитарной обработки Москвы захотели и иностранные журналисты. Например, то, как происходит масштабная дезинфекция возле здания МГУ, приехали снять на камеру и фотоаппарат сотрудники агентства китайского агентства "Синьхуа", грузинского телеканала "Имеди" и казахстанского канала "Хабар".
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбщество
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