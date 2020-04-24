Число жертв коронавируса во Франции превысило 22 тысячи человек

ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 22,2 тысячи человек, заявил в ходе брифинга глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон

"С первого марта мы оплакиваем 22 245 смертей в больницах и медико-социальных учреждениях Франции", - сказал Саломон. Он отметил, что 13852 смертей были зафиксированы в больницах, а еще 8393 - в социальных и медико-социальных учреждениях, включая дома престарелых.

Накануне сообщалось, что жертвами коронавируса во Франции стали 21 856 человек, тогда как число заболевших составляло 120 804.

По его словам, в больницах страны остаются 28 658 человек, зараженных коронавирусом, из них 4870 пациентов – в отделениях реанимации в тяжелом состоянии. Еще 43,5 тысячи человек вылечились и покинули больницы. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 122 577 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.

Во Франции режим изоляции в связи с эпидемией коронавируса продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения.