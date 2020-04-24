Голикова доложит Путину и Мишустину об идеях о продлении ограничений

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с вирусологами сообщила, что доложит президенту и премьер-министру страны об их идеях о продлении ограничительных мер в связи с коронавирусом.
"По завершении совещания с Анной Юрьевной (Поповой, главой Роспотребнадзора - ред.) доложим президенту страны и председателю правительства о ваших соображениях, предложениях, замечаниях к стратегии ограничительных мер и к стратегии выхода из этих ограничительных мер", - заявила она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами. Видео размещено на сайте правительства России.
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