Попова: другие страны интересуются алгоритмами борьбы с COVID-19 в России

"Сегодня очевидно, что РФ идет своим путем... Коллеги из разных стран уже сегодня звонят нам и спрашивают алгоритмы, которыми мы руководствуемся", - сказала Попова на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, видео которого опубликовано на сайте правительства РФ.