Попова: другие страны интересуются алгоритмами борьбы с COVID-19 в России

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия идет своим путем в борьбе с коронавирусом, иностранные коллеги интересуются, какие алгоритмы применяются в РФ для борьбы с COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня очевидно, что РФ идет своим путем... Коллеги из разных стран уже сегодня звонят нам и спрашивают алгоритмы, которыми мы руководствуемся", - сказала Попова на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, видео которого опубликовано на сайте правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.