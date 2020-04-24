Голикова заявила, что успех снятия ограничений зависит от людей

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что успех снятия ограничений в связи с коронавирусом зависит от людей, от того, насколько хорошо выполняются указания эпидемиологов.
"Успех снятия ограничений зависит от нас с вами, от того, насколько качественно и эффективно мы выполняем рекомендации эпидемиологов, насколько качественно мы профилактируем сами себя", - заявила она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет более 62,7 тысячи человек, всего скончались от болезни 555 человек, выздоровели 4891.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.