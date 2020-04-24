Голикова заявила, что успех снятия ограничений зависит от людей

"Успех снятия ограничений зависит от нас с вами, от того, насколько качественно и эффективно мы выполняем рекомендации эпидемиологов, насколько качественно мы профилактируем сами себя", - заявила она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.