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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T20:23
https://ria.ru/20200424/1570544173.html
Голикова заявила, что успех снятия ограничений зависит от людей
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_caf1c497ded70e88bf39c2486011981a.jpg
РИА Новости

Голикова заявила, что успех снятия ограничений зависит от людей

20:23 24.04.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что успех снятия ограничений в связи с коронавирусом зависит от людей, от того, насколько хорошо выполняются указания эпидемиологов.
"Успех снятия ограничений зависит от нас с вами, от того, насколько качественно и эффективно мы выполняем рекомендации эпидемиологов, насколько качественно мы профилактируем сами себя", - заявила она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет более 62,7 тысячи человек, всего скончались от болезни 555 человек, выздоровели 4891.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСамоизоляцияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыТатьяна ГоликоваВОЗОбщество
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