Польша пригрозила "Газпрому" жалобой в Еврокомиссию

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNiG обвинила "Газпром" в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража и пригрозила, что обратится в Еврокомиссию.
В Варшаве заявили, что российская компания выставила счета за топливо без учета решения суда, а также не прислала скорректированные счета-фактуры.
"Это является грубым нарушением условий Ямальского контракта, поскольку на момент объявления решения арбитражного трибунала новая формула ценообразования автоматически стала частью контракта", — утверждают в польской компании.
В PGNiG обвинили "Газпром" в злоупотреблении монопольным положением.
24 апреля, 19:44В Польше пожаловались на счета от "Газпрома"
Ямальский контракт от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012-м стоимость газа для Польши по этому контракту снизили на десять процентов. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости, мотивируя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка.
В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" дело и имеет право на возврат полутора миллиардов долларов.
В "Газпром экспорте", в свою очередь, заявили, что изучают решение и считают преждевременным оценивать сумму возможных выплат.