Выход из самоизоляции должен быть поэтапным, заявил эпидемиолог

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Выход из самоизоляции в РФ должен быть поэтапным, нужно продержаться до 12 мая, чтобы не спровоцировать вторую волну заболеваний коронавирусом, считает заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.
"Выход из ограничений должен быть поэтапным, максимально осторожным с постоянным анализом происходящей ситуации, чтобы иметь возможность в случае чего вернуться на предыдущую ступень, если ситуация будет ухудшаться. И главное, конечно, продержаться до 10-12 мая, не меньше, в этом режиме, чтобы не спровоцировать вторичный подъем заболеваемости", - завил Семенов на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами.
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