Голикова заявила, что Россия непременно выйдет из ситуации с COVID-19

"Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем", - сказала она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.